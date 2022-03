FOTO: Maribel Guardia aparece calva en redes y el público se queda con la ‘boca abierta’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maribel Guardia nunca deja de sorprender a sus seguidores, ya sea a través de nuevos proyectos en televisión o con las candentes fotografías que comparte en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión la famosa causó revuelo al compartir un nuevo ‘look’ que consistió en deshacerse de larga y sedosa cabellera pelinegra. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz de “Niña de mi Corazón” y “Una familia con suerte” quiso hacer su gran debut como una persona ‘rapada’.

“Les quería presumir mi cambio de look”, escribió Maribel Guardia para acompañar el breve video donde lució pelona con la ayuda de un filtro para la aplicación de Instagram.

En el audiovisual se aprecia a la artista de 62 años señalando con un tono burlesco que su decisión de raparse surgió como resultado de un nuevo proyecto en televisión. A su broma añadió que ya se había cansado de su larga cabellera negra y de su fleco.

Así reaccionaron los famosos a la broma de Maribel Guardia

Como era de esperarse, este inesperado “cambio de look” generó controversia en redes sociales y las opiniones de fanáticos, así como de uno que otro artista no se hicieron esperar.

Por su parte, la famosa Isabel Madow colocó unas caritas en forma de risa y el famoso emoticón de fuego, mientras que Malillany Marín reaccionó de forma favorable al cambio de look de Maribel Guardia. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

“La muestra de que la que es bella, con o sin cabello, ¡más cuando la belleza viene desde el corazón, eso no lo opaca nadie!”, escribió Marín bajo la comentada publicación.

A la lluvia de comentarios no faltó Lorena Herrera, quien escéptica ante la veracidad del post dejó su piropo hacia la ex pareja de Joan Sebastian: “¡Bella! Se ve tan real. No sé si sea cierto, pero la realidad es que eres hermosa como sea”.

