Las mejores bolsas de silicona para guardar alimentos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando se habla del gran problema de los residuos de plástico, mucha gente piensa en las bolsas de plástico de las compras. Pero las bolsas de plástico para guardar alimentos (utilizadas para guardar todo tipo de cosas, desde sándwiches y meriendas para llevar hasta pollo marinado y panecillos listos para el congelador) son aún más insidiosas.

En 2018, los estadounidenses tiraron alrededor de 4.2 millones de toneladas de bolsas de plástico de las compras, para guardar alimentos y otros envoltorios, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APA). He calculado las cifras y eso supone un promedio de casi 26 libras por persona. Y las resinas de LDPE y LLDPE, el material utilizado para fabricar bolsas de plástico, películas y envoltorios para alimentos, constituyen más de dos tercios de esos residuos de plástico.

Las bolsas de silicona son un sustituto popular de las bolsas de plástico. Tanto es así que SC Johnson, propietaria de Ziploc, adquirió en 2019 la marca de bolsas de silicona reutilizables Stasher. Estas bolsas están hechas de sílice (un elemento natural que abunda en la arena y la roca) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) las considera generalmente no tóxicas y seguras para guardar alimentos.

“Busca las bolsas reutilizables que estén designadas como aptas para alimentos, ya sea en el empaque o en el sitio web”, dice el doctor James E. Rogers, director de investigaciones y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports. Un sello de aprobación de la FDA en un producto de silicona también significaría que es seguro usarlo con alimentos.

Las bolsas de plástico reutilizables hechas de PEVA y otros polímeros están disponibles, pero la silicona es más duradera (aunque se puede rasgar y pinchar) y dura más que el plástico, lo que explica los precios más altos. Además, la silicona no se degrada ni se descompone en micro partículas, lo que la hace potencialmente menos dañina para la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, para que las bolsas de silicona sean realmente sostenibles, hay que usarlas y dejar de usar las desechables. “La clave es reemplazar la bolsa de plástico de un solo uso y usar las de silicona durante mucho tiempo”, afirma Ushma Pandya Mehta, cofundadora de Think Zero, una consultora de cero residuos. Agrega que, primero debes hacer el mayor uso posible de las bolsas de plástico desechables y de otros recipientes para guardar alimentos que ya tienes “antes de comprar uno de los nuevos productos de ‘residuo cero’ que están de moda. Usar lo que tienes es más sostenible que comprar algo nuevo”.

Si estás comprometido a dejar el hábito de las bolsas de plástico, usar buenas bolsas de silicona puede ayudarte. Estudié 5 marcas populares de bolsas de silicona y evalué la bolsa de un cuarto de galón (o el tamaño que más se aproximaba). Si ofrecían una versión de bolsas que se mantienen de pie por sí solas, también la verifiqué. Muchas de ellas vienen en colores bonitos, pero opté por el blanco para evaluar mejor las manchas. Obtén más información a continuación sobre cómo evalué estas bolsas de silicona para almacenar alimentos.

Elección del editor: W&P

Bolsa de sándwich Porter (34 onzas líquidas)

Precio de compra: $12

Dónde comprar: W&P, Amazon, Bed Bath & Beyond

Bolsa de pie Porter (36 onzas líquidas)

Precio de compra: $14

Dónde comprar: W&P, Amazon, Bed Bath & Beyond

De todas las bolsas de silicona que analicé, las de W&P son las que más se acercan al aspecto y sensación de una bolsa desechable con sello hermético.

La silicona de grado alimentario es delgada, suave, flexible y transparente en la parte delantera. W&P ofrece bolsas planas (10, 34 y 46 onzas líquidas) y bolsas de pie por sí solas (36 y 50 onzas líquidas) en cinco colores.

Aunque las bolsas de W&P imitan la comodidad de las bolsas con sello hermético, las superan en lo que respecta a la limpieza. Las esquinas curvas facilitan el lavado y, a diferencia de la mayoría de las otras bolsas de silicona planas, puedes darles la vuelta.

En el congelador, las bolsas se mantuvieron más herméticas que las otras y, aunque había algo de escarcha pegada en el interior de las bolsas, no había mucha escarcha en los trozos de mango, probablemente porque pude sacar mucho aire (el culpable de las quemaduras por congelación). En un momento, me torcí el tobillo (sin relación con este artículo) y tomé esta bolsa para hacer una compresa de hielo. El material delgado y flexible era perfecto.

El sello no es tan hermético como el de la bolsa Stasher (abajo), pero es más fácil de abrir y cerrar. No hubo ninguna fuga con la bolsa medio llena de agua y volteada, pero cuando coloqué la bolsa sobre un mostrador con un peso de 5 libras encima, el agua se filtró lentamente por una esquina. Se mantuvo cerrada cuando se dejó caer plana desde 3 pies de altura, pero se abrió cuando se dejó caer en ángulo.

Los mismos atributos que hacen que las bolsas W&P sean ideales para el congelador hacen que también sean excelentes para la técnica de sous vide [técnica de cocción al vacío]. Fue fácil desplazar el aire de la bolsa para conseguir un cierre hermético al vacío. La chuleta se mantuvo sumergida y no ocupó mucho espacio en la olla, a diferencia de las bolsas más gruesas. La bolsa Ziploc produjo la chuleta más jugosa y sabrosa, pero la chuleta W&P quedó en segundo lugar, lo que la convierte en la mejor bolsa de silicona para sous vide. Después de limpiar la bolsa en el lavavajillas, no retuvo el olor de la marinara de salsa de pescado.

La salsa boloñesa manchó cada una de las bolsas que tocó incluso después de un lavado profundo, pero las manchas se revirtieron por completo en solo dos bolsas, ésta y la Stasher, simplemente dejando que las bolsas permanecieran al sol durante dos tardes (según la recomendación de Stasher).

Llenar las bolsas de W&P requiere ambas manos, una para abrirlas y la otra para llenarlas. Con la versión de pie, al menos puedes soltar la bolsa sin que se caiga (y calienta la comida en el microondas con facilidad), pero llenar la bolsa plana con líquido es mucho más complicado porque es muy delgada y suave. Las bolsas deben estirarse sobre tres filas de dientes en el lavavajillas para que permanezcan abiertas.

Segundo lugar: Stasher

Bolsa de un cuarto de galón (40 onzas líquidas)

Precio de compra: $19.99

Dónde comprar: Stasher

Mini bolsa de pie (28 onzas líquidas)

Precio de compra: $17.99

Dónde comprar: Stasher, Amazon, Bed Bath & Beyond

Parece que no puedes pasear por una tienda hoy en día sin tropezarte con una Stasher. Estas bolsas teñidas con un buen gusto están por todas partes, desde Amazon y Whole Foods hasta Target y posiblemente la cooperativa de tu vecindario. Las bolsas vienen en nueve tamaños, que van desde la de bolsillo (4 onzas líquidas) hasta la mega de pie (104 onzas líquidas). El peso de la bolsa está impreso en ella, por lo que las tiendas pueden cobrarte las compras sin incluir el peso de la bolsa. Están hechas de silicona de platino. Sí, yo también me preguntaba qué diablos era la silicona de platino, así que lo investigué.

Los productos de silicona deben pasar por un proceso de curado que utiliza platino o peróxido como catalizador. El curado con peróxido es rentable, pero necesita rellenos que agregan contaminantes y subproductos al producto final (que no afectan su seguridad para el almacenamiento de alimentos). El curado con platino es más caro, pero produce una silicona más pura sin rellenos que, como resultado, es más resistente y duradera. Toda la silicona de grado médico es silicona de platino, pero no necesariamente silicona de grado alimentario.

Entonces, ¿cómo le fue a esta popular bolsa de silicona en mi evaluación? Empecemos por lo bueno. La silicona gruesa y el sello hermético de Stasher hacen que estas bolsas sean las mejores para proteger los productos congelados de las quemaduras por congelación. Fue fácil sacar el exceso de aire de la bolsa, y permaneció así después de un par de días en el congelador. Había algo de escarcha en el interior de la bolsa y en el mango, pero no tanto como en las otras. Ese sello hermético también es a prueba de fugas, por lo que puedes sentirte seguro al llenar la bolsa con adobos. Se mantuvo bien y cerrada incluso con un peso de 5 libras encima. También permaneció cerrada cuando se dejó caer desde 3 pies de altura, pero se abrió cuando se dejó caer de lado.

Pude desplazar la mayor parte del aire de la bolsa para la técnica de sous vide, pero la forma hinchada de la bolsa gruesa y el sello no lo hicieron fácil. La bolsa tampoco se quedó sumergida en el agua (flotaba), así que tuve que colocarle un molde para mantener la chuleta por debajo de la línea de flotación. En comparación con una chuleta de cerco cocida al vacío en una bolsa Ziploc, la chuleta de Stasher estaba ligeramente seca y sin sabor, pero después de limpiar la bolsa en el lavavajillas, no retuvo el olor del adobo de salsa de pescado.

Como todas las bolsas que evalué, la Stasher no fue rival para la salsa boloñesa en lo que respecta a las manchas. Después de un lavado en el lavavajillas, la bolsa salió de color naranja. El sitio web de Stasher sugiere colocar las bolsas manchadas al sol durante uno o dos días para eliminar las manchas. Así que lo probé y la Stasher manchada se veía como nueva después de dos días al sol.

Las bolsas Stasher fueron fáciles de lavar a mano gracias a las esquinas redondeadas, pero hay muchas rugosidades en el sello que retienen alimentos, lo que puede ser una tarea difícil de abordar para una esponja. Tuve que usar un cepillo para limpiar bien el cierre. Las bolsas necesitan más de tres dientes para permanecer abiertas en el lavavajillas, pero se sostienen bien y no se vuelcan. Las aberturas son estrechas, por lo que también debes mantenerlas abiertas para que se sequen por completo. Tardaron más tiempo en secarse que la mayoría de las otras bolsas. Fue fácil cocinar la salsa en el microondas en la bolsa de pie y, como la abertura es solo una hendidura, mantuvo mi microondas libre de salpicaduras.

No hay muchas cosas malas que decir sobre las bolsas Stasher, pero se pueden destacar algunos problemas con respecto a la facilidad de uso, especialmente para las personas con movilidad limitada en las manos. Es fácil no cerrar completamente la bolsa y no darse cuenta. Deslizar los dedos a lo largo del sello como lo harías con una Ziploc no lo deja cerrado, pero parece que está sellado. Necesitas pellizcar el sello para cerrarlo. El sello también es más difícil de abrir que la mayoría de los demás.

Para llenar las bolsas planas y las de pie se requiere de ambas manos, una para abrirlas y la otra para llenarlas. Con la versión de pie, al menos puedes soltar la bolsa sin que se vuelque, pero llenar la bolsa plana con líquido es mucho más complicado. Y como la silicona es gruesa y busca volver a su posición cerrada, es un poco frustrante cuando necesitas acceder a la bolsa en repetidas ocasiones, como cuando comes un refrigerio, por ejemplo. Hay que apretar un poco si se utiliza una sola mano.

Mejor desempeño de pie: Zip Top

Bolsa para sándwich (24 onzas líquidas)

Precio de compra: $10.39

Dónde comprar: Zip Top, Amazon

Plato grande (32 onzas líquidas)

Precio de compra: $15.99

Dónde comprar: Zip Top, Amazon

Las bolsas Zip Top también se han vuelto populares porque se sostienen por sí solas y permanecen abiertas, lo que hace que sean más convenientes para llenarlas con una sola mano. Algunas incluso son lo suficientemente anchas como para que puedas comer de ellas. La marca fabrica bolsas de pie (4 y 24 onzas), vasos (8, 9, 16 y 24 onzas) y platos (16, 24 y 32 onzas) de silicona de platino, disponibles en cinco colores y fabricadas en los Estados Unidos (es la única marca que analizamos que no se fabrica en China).

Cada bolsa tiene un fondo de plataforma y esquinas redondeadas, por lo que son fáciles de llenar, lavar y secar. Dado que estas bolsas permanecen abiertas cuando se abren, se pueden colocar en cualquier lugar del lavavajillas, incluso en las áreas que no tienen dientes. Las bolsas son esmeriladas (semiopacas) en todos los lados, pero el frente tienen una franja transparente de 1½ pulgadas de ancho en el centro para ver el interior. Por alguna razón, las bolsas Zip Top atraen mucho polvo y pelusa, pero se limpian bien y repelen las manchas de agua.

Los sellos son relativamente fáciles de abrir y cerrar, y comer directamente de las bolsas es cómoda, gracias a las aberturas bien separadas, pero las bolsas no son a prueba de fugas. Con el sello completamente cerrado y la bolsa medio llena, el agua goteaba libremente por las esquinas cuando se la daba la vuelta o se colocaba de costado. Por eso, en la parte posterior de las bolsas se lee el mensaje “mantener en posición vertical”. Cuando se dejan caer desde 3 pies de altura, se abren al caer en cualquier ángulo.

También es difícil mantener estas bolsas herméticas, en parte debido al sello más flojo y en parte por las formas, por lo que no son ideales para el congelador y la técnica de sous vide. Después de 48 horas, había escarcha en la superficie del mango que congelé en ellas y las piezas se fusionaron en un gran ladrillo. También había escarcha y carámbanos en el interior de la bolsa. No pude desplazar todo el aire de la bolsa cuando preparé las chuletas de cerdo, pero la bolsa pudo permanecer en el agua sin volcarse ni flotar. (Zip Top dice que no hay que sumergir completamente sus recipientes en agua para la sous vide porque el agua puede filtrarse por el sello). Las chuletas salieron secas y sin sabor, y la bolsa retuvo el olor de la marinada de salsa de pescado incluso después de pasarla por el lavavajillas.

Las bolsas también se mancharon por almacenar la salsa boloñesa. El truco de decoloración al sol de Stasher ayudó a reducir las manchas, pero aún eran visibles después de dos días. Zip Top sugiere tratar las manchas con bicarbonato de sodio y agua, y dejarlas reposar durante cuatro horas. Lo probé y aunque eliminó algunas manchas más, la bolsa permaneció teñida.

Aunque las bolsas Zip Top se quedan cortas en las categorías de congelador y sous vide, son convenientes para preparar alimentos y guardar productos secos. Sin embargo, transportar cualquier cosa húmeda en ellas me pondría un poco nervioso. También noté que los sellos son los más fáciles de abrir y cerrar, e imagino que los niños también lo harían. Zip Top tiene una colección para niños que presenta vasos de 4 onzas en formas de animales que se supone que son aún más fáciles de usar para aquellos con manos pequeñas.

Elección de presupuesto: Xomoo

Precio de compra: $32.99 (por un juego de 6 piezas)

Dónde comprar: Amazon (exclusivo)

Las bolsas de silicona de platino de Xomoo solo están disponibles en Amazon y en un juego de 6 piezas, que incluye 2 bolsas (200 ml y 600 ml), 2 vasos (400 ml y 750 ml) y 2 bolsas anchas de pie llamadas platos (600 ml y 1,200 ml). Cada bolsa tiene un fondo plano y el precio se promedia alrededor de los $5.50, mucho menos que las bolsas Zip Top de aspecto muy similar, y vienen en dos colores.

Mi primera impresión de las bolsas fue que tuve que desempacarlas de una bolsa de plástico delgada, justo lo que estamos tratando de evitar con esta compra. Dejando de lado esa molestia, veamos cómo resultaron las bolsas.

Cada bolsa tiene una base de plataforma, por lo que son fáciles de llenar, lavar y secar. Dado que estas bolsas permanecen abiertas cuando se abren, se pueden colocar en cualquier lugar del lavavajillas, incluso en las áreas que no tienen dientes. La desventaja es que las bolsas lavadas en el lavavajillas salieron con muchas manchas de agua, y esto hizo aún más difícil poder ver a través de la silicona escarchada.

Los sellos son relativamente fáciles de abrir y cerrar, y puedes comer directamente de las bolsas, pero no son a prueba de fugas. El mensaje “mantener en posición vertical” está impreso en el frente de las bolsas, pero con el sello completamente cerrado y la bolsa medio llena, el agua goteaba del sello cuando la volteé o la puse de lado. Se abren cuando se dejan caer desde 3 pies de altura en cualquier ángulo.

Es difícil mantener estas bolsas herméticas, por lo que no son ideales para el congelador y la técnica de sous vide. Después de 48 horas, el mango que congelé en ellas tenía mucha escarcha y los lados de las bolsas también tenían mucha escarcha. No pude desplazar todo el aire de la bolsa cuando preparé las chuletas de cerdo a la sous vide, pero gracias a que la parte inferior se queda parada, la bolsa tampoco se volcó ni flotó, así que la dejé de pie en el agua. La chuleta salió seca y sin sabor, y la bolsa retuvo el olor del marinado de salsa de pescado incluso después de pasar por el lavavajillas.

Las bolsas se mancharon por almacenar la salsa boloñesa. El truco de decoloración al sol de Stasher ayudó a reducir las manchas, pero aún eran visibles después de dos días. Xomoo sugiere tratar las manchas con agua con cloro o una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Probé la segunda opción, que eliminó algunas manchas más, pero las bolsas siguieron teñidas.

Al igual que las bolsas Zip Top, recomiendo las bolsas Xomoo para preparar alimentos y guardar productos secos. Son útiles para guardar verduras picadas, sopas, masas y sobras en el refrigerador. Simplemente no lleves líquidos en ellas si las pongas en tu bolso, mochila o lonchera.

Sello más hermético: AISHN

Precio de compra: $19.99 (juego de 4)

Dónde comprar: Amazon

AISHN solo se vende en Amazon y en un juego que viene envuelto en una bolsa de plástico. El juego AISHN viene con cuatro bolsas de 30 onzas en cuatro colores. Cada bolsa queda plana, pero tiene un fondo plisado que se extiende cuando se llena para que la bolsa pueda mantenerse de pie. En lugar de un cierre de cremallera, como todas las demás bolsas de esta evaluación, estas bolsas emplean una barra de plástico que se desliza sobre la abertura para sellar la bolsa.

Esta bolsa es la única que evalué que no puedo recomendar para ningún propósito. Hay una cosa en la que la bolsa AISHN fue mejor que las demás: es realmente a prueba de fugas, sin importar desde qué ángulo la dejé caer al piso o qué tan fuerte la sacudí o la presioné. Fue subcampeona para la técnica de sous vide y produjo una chuleta jugosa ligeramente sin sabor porque el adobo se acumuló en el fondo plisado en lugar de rodear la chuleta. Pero fue complicado desplazar el aire de la bolsa mientras se deslizaba la barra de plástico para sellar la parte superior, ya que ambas no cabían en la olla una al lado de la otra. Además, la barra no se puede calentar a más de 176 °F, aunque la temperatura máxima de la bolsa es de 446 °F.

Fue una de las que obtuvieron los peores resultados en todas las demás evaluaciones. El mango estaba escarchado y había un montón de hielo en el fondo de la bolsa. No pude quitar completamente las manchas de salsa boloñesa del pliegue incluso después de dos días al sol ni de frotar la bolsa con una solución de bicarbonato de sodio y vinagre.

Introducir esa primera cucharada de comida sin una mano de apoyo para sujetar la bolsa es un juego de azar. Se cae y se dobla sobre sí misma con mucha facilidad. Después de introducir aproximadamente 1 taza, puede sostenerse por sí sola con mayor seguridad. La bolsa no puede cerrarse sin la barra de plástico (que no se puede comprar por separado si se pierde), que se desliza por la parte superior a lo largo de una cresta. Va en una sola dirección, y debes verificar las flechas algo difíciles de leer en la barra y la bolsa para asegurarte de que se orienten en la misma dirección. Deslizar la barra se vuelve pegajoso cerca del final, y esa resistencia adicional requiere destreza y fuerza en las manos para cruzar la línea de meta. Y como la barra es más pesada que la bolsa, hará que la bolsa se vuelque si no está llena. Abrir la bolsa es una inminente trampa de desorden. Hay una lengüeta para tirar en un lado, que sujetas mientras deslizas la barra en la dirección opuesta. Y debido a que requiere un firme tirón inicial para quitarla, si jalas con fuerza, se puede soltar repentinamente con facilidad; esto hace que la bolsa salga volando junto con todo el contenido. Incluso cuando sabes que esto puede suceder, es difícil no derramar líquido en la bolsa. También hay marcas de medidas en la bolsa, pero tienen un error de aproximadamente 4 onzas.

La AISHN fue la bolsa más difícil de lavar a mano porque no permanece abierta, las caras interiores se pegan entre sí y es difícil entrar en las arrugas para limpiarla a fondo. La bolsa debe estar estirada sobre tres dientes del lavavajillas para sostenerse y no caerse. El pliegue de la parte inferior se convierte en un pozo que retiene el agua del lavavajillas.

Cómo evalué las bolsas de silicona para guardar alimentos

Reduje el mercado de bolsas de silicona a las cinco marcas más populares y fácilmente disponibles y evalué la bolsa de un cuarto de galón de cada marca (o el tamaño más cercano). Si la marca ofrecía una versión de pie, también la compré. Muchas bolsas de silicona vienen en colores bonitos, pero opté por el transparente o el blanco para evaluar mejor las manchas.

Congelador: Llené cada bolsa con la misma cantidad de trozos de mango recién cortados y la puse en mi congelador durante 48 horas. Mientras sellaba las bolsas, me aseguré de sacar la mayor cantidad de aire posible (el culpable de las quemaduras por congelación).

Sous vide y olor: Desafié las habilidades de las bolsas para ayudar a cocinar chuletas de lomo de cerdo magras cortadas en el centro, un corte de carne notoriamente seco y sin sabor. Cocinar con la técnica de sous vide consiste en un baño de agua que se mantiene a una temperatura constante durante horas mientras la comida permanece sumergida hasta que alcanza la temperatura del agua y permanece allí. Este método evita la sobrecocción, pero requiere una bolsa para evitar que la comida se moje, un trabajo tradicionalmente asignado a las bolsas selladas al vacío. Las bolsas de plástico desechables con cremallera también se usan a menudo porque se pueden sellar al vacío fácilmente sumergiendo la bolsa para desplazar el aire antes de sellar. Usé este método con todas las bolsas de silicona y también puse una bolsa Ziploc en la mezcla, a modo de control. Junto con las chuletas de cerdo, agregué un adobo de salsa de pescado picante para evaluar la retención de olores después de lavar en el lavavajillas.

Manchado: Para ver si las bolsas se manchaban con la comida, almacené en ellas salsa boloñesa grasienta y de tomate durante 24 horas. Luego, puse la salsa en el microondas directamente dentro de las bolsas antes de vaciarlas y lavarlas en el lavavajillas.

Fugas: Llené las bolsas planas hasta la mitad con agua y las sostuve boca abajo, las sacudí, les coloqué una bolsa de harina de 5 libras encima y las dejé caer desde 3 pies (la altura del mostrador) para evaluar si había fugas.

Facilidad de uso: Esta evaluación considera las experiencias de llenar las bolsas y abrir y cerrar los sellos. También consideré la transparencia de las bolsas y si las superficies podían retener las marcas de un marcador de borrado en seco. Por último, lavé las bolsas a mano y en el lavavajillas para evaluar la facilidad y la limpieza, y luego analicé cómo se secaban.

Esta evaluación del producto es parte del programa de revisión Fuera de los laboratorios de Consumer Reports, que es independiente de nuestras pruebas y calificaciones de laboratorio. Nuestras revisiones Fuera de los laboratorios se realizan en el hogar y en otros entornos nativos por personas, incluyendo nuestros periodistas, con conocimientos o experiencia en un tema especializado, y están diseñadas para ofrecer otra perspectiva importante para los consumidores cuando compran. Aunque los productos o servicios mencionados en este artículo pueden no figurar en las calificaciones de CR, es posible que en algún momento se prueben en nuestros laboratorios y se califiquen de acuerdo con un protocolo objetivo y científico.

Al igual que todas las evaluaciones de productos y servicios de CR, nuestras revisiones Fuera de los laboratorios son independientes y no contienen publicidad. Si deseas obtener más información sobre los criterios aplicados en nuestras pruebas de laboratorio, visita la página de Investigaciones y pruebas en nuestro sitio web.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.