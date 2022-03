Nuevo escándalo en un estadio de la Liga MX: Gobernador de Puebla va contra directiva y concesionarios, porque el Cuauhtémoc “no es zona de tolerancia ni cantina”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que se filtraran en redes sociales varios videos cortos que mostraron la fiesta que se suscitó en un palco del Estadio Cuauhtémoc luego del encuentro entre La Franja y Santos Laguna del pasado fin de semana, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa reaccionó enérgicamente, clausurando la zona también llamada “Corona Lounge”.

Tras ver los videos, el gobernador aseguró que no habrá tolerancia para estas prácticas en el recinto deportivo, ya que no caben este tipo de comportamientos.

“Si hay evidencias de que esto ocurrió no lo vamos a permitir. Los palcos no son zonas de tolerancia. Los palcos son zonas de privilegio que determinadas personas pueden pagar, pero me dicen que estaban en la zona de Corona, ¿verdad?”, expresó el gobernador a los reporteros que le preguntaron al respecto.

“O sea que se vuelve una cantina. Los palcos no son zonas de tolerancia ni el estadio se vuelve una cantina. Yo mañana citaré a la directiva y a los concesionarios para poner un alto. ¿Qué se creen? No entienden que esto no va a poder seguir siendo así”, agregó.

Horas después y tras una investigación, el palco “Corona Lounge” fue clausurado, debido a que se descubrió que no contaban con los permisos de concesión necesarios ni con los de venta de alcohol, además de que está sobre una zona que estaba destinada a personas con discapacidad.

“De momento, está cancelado el funcionamiento de este Corona Lounge, ahora resulta que está instalado en una zona que era de discapacitados, ¿quién carajos les dio esa zona?“, comentó Barbosa este martes en una conferencia de prensa.

“Los concesionarios no son dueños del estadio, se ajustan a los términos de la concesión. La concesión está concluida y estamos en proceso de renovarla”, añadió.

🏟️🍻 #Ángulo7Informa || El gobernador @MBarbosaMX confirmó el cierre de la zona "Corona Lounge" en el estadio Cuauhtémoc, reiteró que "no será cantina" pic.twitter.com/ZSoo9XS7QU — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 22, 2022

Finalmente, señaló que ya charló con Manuel Jiménez, presidente de La Franja, para hacerle saber qué estaba “preocupado” por los videos que aparecieron en redes sociales, donde se ve a aficionados de fiesta varias horas después de concluido el partido. Y aunque no especificó qué le respondió, agregó que tendrá bajo la lupa tanto a la directiva como a los concesionarios.

Todo esto llega dos semanas después de que otro escándalo dentro de un estadio se viralizara y exhibiera los hechos violentos que ocurrieron dentro, mismos que en La Corregidora de Querétaro registraron 26 lesionados oficialmente.

