¡De no creer! Un fanático peruano vendió su anillo de compromiso para estar en el Uruguay vs Perú

Un fanático peruano tuvo una de las pruebas de amor más difíciles de todas, donde tuvo que decidir si continuaba con su prometida o demostrarle todo el amor posible a la selección de su país, sin embargo, decidió acompañar a Perú en Uruguay, antes que casarse con su novia.

En uno de los hecho más extraños de todos, un fanático peruano fue abordado por las cámaras del canal andino América Noticias, donde aseguró que tuvo que vender el anillo de compromiso de su pareja para poder estar presente en el partido contra la selección de Uruguay, produciendo que la prometida decidiera romper la relación.

“La entrada para el partido son $300 dólares más hotel y pasaje, pero sabes lo que he hecho, me iba a casar el otro mes, ya había comprado el anillo y mi novia se enteró, le dije que mejor hay que posponerlo, que me había salido un trabajo en la mina y hoy se enteró que estoy en Uruguay“, comentó el aficionado peruano que no se identificó.

Todo le salió mal al “fanático enamorado”

El hincha peruano añadió en la entrevista que en un momento de sinceridad le envió un mensaje a su pareja alegando que el partido de Eliminatorias no podía ser postergado pero la boda sí. “Me terminó y lo peor es que tuve que decirle la verdad, que postergamos la boda porque he tenido que vender el anillo. Si me estás viendo, la boda se puede posponer, pero el partido no“, concluyó el fanático.

Aunque este aficionado mostró un amor tremendo por la selección de su país, las cosas no salieron bien para el, por el contrario, todo salió muy mal debido a que Uruguay derrotó a Perú y clasificó al Mundial de Qatar 2022, hubo una jugada polémica que pudo ser el empate peruano y el aficionado se quedó sin anillo de bodas y su relación amorosa también terminó.

