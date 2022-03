“Miguel Herrera cae bien en los medios porque el fútbol mexicano es una novela”: ex jugador de las Águilas del América reveló conflictos con “El Piojo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Miguel Herrera es un entrenador respetado dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, “El Piojo” es uno de los estrategas más polémicos y sin filtros al momento de hablar. En los últimos días, el ex futbolista venezolano Oswaldo Vizcarrondo reveló algunos roces que tuvo con el experimentado estratega durante su estadía en las Águilas del América.

“No tuve la mejor relación con el técnico del América. Es una persona que no se maneja bien. Cala bien al medio mexicano porque el fútbol mexicano es una novela y así se manejan socialmente y no me manejo así”, reveló el ex jugador venezolano en una entrevista con el periodista Mario Alberto Sánchez.

El “Patrón” solo jugó 12 partidos con las Águilas del América. Durante su pasantía en la Liga MX, el venezolano marcó un gol en 786 minutos disputados. En el conjunto azulcrema, Vizcarrondo tuvo una buena relación con Aquivaldo Mosquera, ex capitán del club; el colombiano le comentó que Herrera le había dicho que no había pedido su ficha para la institución azteca, afirmación que desmintió el ex internacional con “La Vinotinto”.

“Me enteré de cosas que decía a mis espaldas. Tenía una excelente relación con Aquivaldo y luego que me fui, me comentó que Miguel Herrera le dijo nunca me quiso, algo que era mentira porque él me buscó cuando yo estaba en Once Caldas. Él me buscó para Tecos por mi desarrollo en Copa Libertadores y me lleva al América. (Miguel Herrera) no se maneja bien”, explicó.

Oswaldo Vizcarrondo (Club América 🇲🇽) 📸🇻🇪 pic.twitter.com/7XQxyCK7Q0— ᴠᴇɴᴇᴢᴜᴇʟᴀ ғᴜᴛ ᴘɪᴄs 📸 (@vzlafutpics) December 23, 2021

Vizcarrondo y su divorcio con la prensa mexicana

El ex defensor del Nantes de Francia cuestionó la forma en que se desenvolvía las informaciones en los medios mexicanos. Vizcarrondo aseguró que para poder hacerse un nombre dentro del balompié azteca, los futbolistas deben entrar en juego con los medios de difusión.

“En esos seis meses corté relaciones con la prensa porque querían que entrara en la dinámica y no es mi perfil. Saben cual es mi forma de manejarme y para poder subsistir en ese medio deben entrar en esa dinámica. No es por rendimiento, sino que hablen de ti y en un club tan grande como América”, concluyó. Oswaldo Vizcarrondo fue ubicado entre los peores fichajes del América 🇲🇽, por medios mexicanos. Allí solo jugó 12 partidos, recuerdo que lo usaban como stopper derecho en una línea de tres, dónde no se veía cómodo. A pesar de ese fichaje tiempo después se estableció en la Ligue 1 pic.twitter.com/jxlH9SMoVp— 🅰️lex Yánez (@AlexYanez_FC) October 18, 2019

También te puede interesar:

· Miguel Herrera espera su turno para rescatar al Tri: El “Piojo” sigue en el radar para asumir el mando de la selección mexicana

· Gesto obsceno y provocación al público: Chivas de Guadalajara y el Atlas podrían ser el blanco de sanciones disciplinarias tras el Clásico Tapatío [videos]

· Miguel Herrera vs. Gerardo Martino: el “Piojo” criticó la convocatoria de la selección mexicana para el Octagonal de Concacaf