Los nuevos avatares de Zoom: cómo funcionan

Zoom presentó a sus usuarios un nuevo paquete de avatares de animales con forma de emojis que pueden ser utilizados durante sus videollamadas. Perros, zorros y conejos son tan solo algunos de los nuevos avatares que estarán disponibles en la última actualización de la aplicación.

“¡Esta nueva y divertida función facilita inyectar diversión en tus reuniones y seminarios web y aligerar el estado de ánimo, ya sea que estés en casa, en la oficina o en el salón de clases!”, afirman los desarrolladores de Zoom.

Explican que los avatares están diseñados para imitar tanto los movimientos de la cabeza de la persona como de sus expresiones faciales para darle el mayor realismo posible. Apuntan también que esta función permitirá que aquellas personas que no desean aparecer en pantalla durante una reunión puedan activar su cámara web sin la necesidad de mostrar su rostro.

Desde Zoom explican que a fin de poder utilizar la función de avatares, el programa utiliza la cámara web para detectar dónde se encuentra el rostro del usuario y las expresiones que éste se encuentra realizando mientras habla.

“Las imágenes de tu rostro no salen de tu dispositivo cuando usas esta función, y no se almacenan ni se envían a Zoom. Esta función no utiliza reconocimiento facial, lo que significa que no identifica quién es usted. Entonces, si bien la función Avatares puede decir qué es o no una cara, no reconoce ni distingue entre caras individuales”, detallan.

Cómo utilizar los avatares

Los usuarios podrán activar la opción de avatares tanto en equipos con sistema operativo Windows, como iOS. Para poder utilizarlo deberán contar con la versión 5.10.0 de Zoom o superior, bien sea en una pc de escritorio o en un dispositivo móvil.

También será necesario que el administrador de la sala donde se encuentre el usuario cuente con esta opción activada para poder utilizarla, pues en caso contrario la activación del avatar no tendrá efecto.

1. El primer paso para activar la función es revisar que la cámara web se encuentre encendida y la función de video esté activada en Zoom.

2. En la barra de herramientas de la reunión, abre las opciones de video seleccionando el botón “Detener video”.

3. Selecciona la opción elegir fondo virtual o elegir filtro de video

4. Por último navega en la pestaña Avatares y elige tu avatar

Si bien de momento los únicos avatares disponibles tienen formas de animales, los desarrolladores de Zoom aseguran que próximamente incorporarán nuevos estilos de avatares para el disfrute de sus usuarios.

