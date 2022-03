Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 28 de febrero al 3 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 28 de febrero al 3 de abril de 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Conectar esta semana con tu energía femenina es de vital importancia. Rencontrarte con tus sentimientos más profundos, no volver a dejarlos de lado, solo así podrás entender lo que le pasa a tu corazón, y a partir de ahí, tomar decisiones importantes con respecto a la familia. No descuides tu estómago, será una semana en donde cada emoción que no tengas en equilibrio puede hacer estragos, toma con calma estos días.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Te sentirás como flotando, son días en que andarás entre nubes no importando lo que se te atraviese en el camino, así que trata de estar con ojos muy abiertos, porque las distracciones pueden alejarte de personas importantes. Antes de salir de casa estos días respira y ánclate a la tierra, solo así podrás tomar buenas decisiones. Procura tener un día de buen descanso, dormir bien es la solución a lo disperso que puedes estar semana.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Los sacrificios no necesariamente tienen que ser negativos y esta semana lo comprobaras, lo que en meses y días pasados fue lastimoso hacer o dejar de hacer, regresara a ti esta semana de maneras inesperadas. Si estos días te proponen una sociedad no lo pienses dos veces y acepta, será de gran beneficio tanto económico como profesional. No descuides a tu pareja, escucha lo que tantas veces te ha repetido y para ti siempre es más fácil pasarlo por alto.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Como buen conejo te sentirás muy cómodo, cómoda, en tu hogar, pero no abuses de esta sensación o este estado de confort, es importante salir e ir en búsqueda de lo que tanto deseas y sueñas en lo profesional, esta semana te acompaña una energía que puede abrirte los caminos directo al éxito. Movimiento es la palabra que te acompañara esta semana.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Ocúpate de tus deseos mas profundos, ocúpate de esos anhelos que has puesto en pausa por el día a día. Tendrás una semana llena de señales que te pondrán de nuevo en el camino de tus sueños. No temas contar lo que deseas o pedir lo que necesitas, esto no te hará menos exitoso o poderoso, al contrario, las persona a tu alrededor se darán cuenta de tu gran humildad.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No descuides tus huesos, esta semana te podrán dar lata, así que cualquier molestia es importante no la pases de largo. La semana te traerá por fin justicia con un asunto que llevas esperando se solucione hace ya varios meses, agradece a quien te haya acompañado de este proceso. Una semana importante para compartir con los hijos y cumplir promesas hechas con anterioridad.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Se te pueden presentar algunos conflictos con colegas, pero nada que no puedas superar o controlar, tu gran fuerza siempre te lleva al camino de regreso y tu gran capacidad negociadora te lleva siempre a encontrar soluciones para que todos queden contentos con las decisiones. Tienes días importantes para fortalecer el amor de pareja y poner orden los nuevos planes familiares.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tienes que tranquilizarte un poco, tienes que parar, solo así te podrás dar cuenta de lo que pasa a tu alrededor y tomar decisiones acertadas y correctas. Si tomas la energía de paciencia y tranquilidad que te regala esta semana, podrás sentirte liberado del estrés que vienes arrastrando de muchos días anteriores. Es momento de hacer caso a tu intuición, capacidad que has descuidado mucho por estar absorto, absorta en el día a día.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tendrás una semana ideal para planear mudanzas, escoger la casa perfecta, ya sea para rentar o comprar, no lo pienses mucho y da el paso a una nueva etapa, que tanto tienes ganas de que ya llegue. Escucha los consejos de las personas mayores de tu familia, ellos tienen la palabra adecuada que tanto espera tu alma escuchar y confirmar que estas en el camino correcto. Aparecerán sensaciones que hace mucho no sentías o no conocías, disfrútalas.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Una semana despejada de obstáculos, una semana de grandes posibilidades que te llevan directo a la meta. La inspiración esta de tu lado, úsala bien, escribe, comunica lo que sientes, pinta etc. Días para recibir o hacer propuestas amorosas que podrían tener una respuesta positiva y convertirse en algo duradero y feliz.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Días de amigos, encuentros, fiestas, sorpresas. Semana de gran energía, aprovéchala bien, enfócate, porque la creatividad que se despierta en esta semana es un gran regalo para mejorar en tus relaciones. Sentirás de nuevo que estas en equilibrio, recobraras el sentido de arraigo y te sentirás cómodo, cómoda en el lugar en donde vives, trabajas. La pasión bien enfocada abre grandes posibilidades.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tendrás una semana un poco complicada, las puertas que toques no se abrirán inmediatamente y eso hará que desesperes, pero ten paciencia, por algo pasan las cosas, reflexiona y piensa en qué tienes que mejorar para que realmente se te abran las posibilidades. No corras porque lo único que lograras es terminar la semana cansada, cansado y desilusionado por no haber obtenido las respuestas que esperabas para estos días. Cuida tus palabras, no permitas que te gane la desesperación. Cuida de dolores de cabeza, que sean generados por estrés.

