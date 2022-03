Las mejores ofertas de planes de telefonía celular para ti y tu familia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Te entendemos. Cambiar de plan de telefonía celular podría ser un dolor de cabeza

Las tres grandes operadoras -AT&T, T-Mobile y Verizon- esconden todo tipo de advertencias en la letra pequeña de las descripciones de sus planes, lo que dificulta la comparación de las ofertas y, mucho más, la comprensión de lo que se adquiere y cuánto cuesta realmente.

Sin embargo, según los resultados de la encuesta de Consumer Reports, vale la pena el esfuerzo de buscar un nuevo proveedor. En 2020, más de la mitad de los miembros de CR que cambiaron de proveedor el año anterior dice que ahorró dinero, y casi un tercio se embolsó más de $30 por mes.

¿Cómo lo hicieron? A menudo, mirando más allá de esas grandes compañías. Muchos de los planes que te recomendamos en este artículo son de proveedores más pequeños que alquilan la cobertura inalámbrica sobrante de las redes celulares ya creadas y mantenidas por AT&T, T-Mobile y Verizon (no hay forma de escaparse de ellos completamente).

En nuestras calificaciones de planes de telefonía celular, basadas en la participación de 61,785 miembros de CR, los proveedores como Consumer Cellular, Mint y Ting generalmente se ubican entre los primeros en cuanto los precios, el soporte al cliente, y la satisfacción en general.

¿En qué lugar se ubican AT&T, T-Mobile y Verizon? En el último tercio de la lista. De hecho, AT&T es el proveedor con la puntuación más baja, y recibe nuestra peor calificación por sus precios y atención al cliente. T-Mobile, que durante años se había posicionado por encima de sus principales rivales, también se hundió en 2021. Después de fusionarse con Sprint en 2020, el operador cayó en casi todas las categorías, y en vez de estar por encima del promedio, donde se ubicaba, ahora está en el promedio, en cuanto los precios, la asistencia al cliente, y la calidad de los datos. Hasta las alternativas que son propiedad de estos grandes operadores, como Verizon’s Visible, tienen una calificación más alta.

Antes de comprar planes, es útil saber cuántos datos móviles usas cada mes para cosas como revisar el correo electrónico, obtener direcciones de GPS, y reproducir música mientras viajas. Sin esa información, es fácil terminar pagando por más datos de los que realmente necesitas.

Para ver la cantidad de datos que usas en un iPhone, ve a Ajustes > Celular > Servicios del proveedor (Settings > Cellular > Carrier Services), luego haz clic en Ver mis datos y mensajes (View My Data and Msg) para recibir un mensaje de texto con el total de tu ciclo de facturación actual. El proceso puede variar en los teléfonos Android, pero intenta ir a Configuración (o Ajustes)> Red (o Conexiones)> Uso de datos (o SIM) (Settings > Network & Internet > SIMs) para averiguarlo.

También hay teléfonos que te muestran los totales de datos por aplicación, lo que sirve para ver cuáles son las que más consumen. (Las más acaparadoras suelen ser las de redes sociales y de transmisiones en vivo). Para mantener los costos bajos, usa el WiFi de tu casa, especialmente para descargar podcasts, películas y listas de reproducción a tu teléfono antes de salir. No hay cargos adicionales por el uso de datos a través de WiFi.

Si hay algo que podría frenar a quienes intenten esquivar a las tres grandes compañías, es lo siguiente: durante las horas pico de tráfico de datos, los principales operadores se reservan el derecho de reducir la velocidad de los datos para los clientes de los proveedores más pequeños, en vez de “limitar” a sus propios usuarios para aliviar la congestión de la red.

Para la mayoría de la gente, eso no es un problema. Si alguna vez te han restringido el acceso a los datos de alta velocidad de tu plan “ilimitado”, sabes que podría ser molesto, pero no es el fin del mundo.

¿Quieres ver cuánto puedes ahorrar cambiando de proveedor? Estudiamos docenas de planes para encontrar los que mejor se adaptan a los usuarios con necesidades de datos variadas, desde una modesta ración de 5 gigabytes, hasta un gran bufé ilimitado.

Los mejores planes de bajo costo para quienes usan pocos datos

Si usas los datos con moderación, puedes reducir los costos con una de estas ofertas. Todos son planes prepagados, lo que significa que compras datos por adelantado y, si los usas en un mes determinado, compras más según sea necesario.

Plan Mint 10GB/Mes

$20 por línea

Red: T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en Estados Unidos

Diez gigabytes son datos más que suficientes para descargar podcasts favoritos o incluso un programa de televisión a tu teléfono, a través de la señal celular. Sin embargo, después de tres meses, debes comprometerte a un año de servicio para congelar la tarifa. Si superas el límite de datos mensualmente, no te cobrarán más. Mint simplemente reduce la velocidad de los datos, tal como lo haría AT&T, para los miembros del plan ilimitado que agotan su plan de alta velocidad. Por lo tanto, la música o los videos que se transmiten a través de una conexión celular podrían entrecortarse un poco.

Plan Ilimitado de Visible $40/mes

$40 por mes o menos por línea

Red: Verizon

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Ese es un excelente precio para un plan sin límite de datos y sin límite de transmisión, entre otros beneficios. Además, cuando agregas líneas, la tarifa baja. Así que dos líneas cuestan $35 cada una, tres cuestan $30 cada una, y cuatro cuestan $25 cada una. ¿Los niños abandonaron el nido? Comunícate con el servicio de atención al cliente o busca “Discussion Boards” (“Foros de discusión”) en Visible.com e ingresa la palabra “Party” para encontrar a otras personas dispuestas a compartir el plan. No te preocupes; no verán tu factura. Es solo una estrategia inteligente de Visible para vender más membresías.

Plan Twigby de 300 minutos

$9 por mes

Red: Verizon

Llamadas y mensajes de texto: límite de 300 minutos en los EE. UU.

Todavía no tenemos calificaciones de CR para Twigby, pero para aquellos que no necesitan datos móviles, ese es un precio bajísimo. Además, el plan incluye la posibilidad de aplicar tus minutos a llamadas y mensajes de texto en el extranjero, algo útil para quienes tienen seres queridos en otro país. Si no puedes resistirte a consumir un poco de streaming en el móvil, la compañía tiene un plan de 5 gigabytes a $29 por mes, y un plan de 10 GB a $39 por mes. Se puede acceder al servicio a través de la mayoría de los teléfonos de AT&T, Boost, T-Mobile/Sprint, Verizon y Virgin Mobile.

Los mejores planes si tienes más de 55 años: para aquellos que pueden administrar fácilmente el uso de datos

Hay muchas opciones específicamente para los mayores de 55 años, pero no todas son buenas. AT&T ofrece un descuento del plan Ilimitado Elite para los miembros de AARP. Por ejemplo, por dos líneas, la tarifa es de $130 por mes. Las opciones aquí son mucho menos costosas, y hasta incluyen planes para aquellos que de vez en cuando quieren usar FaceTime con la familia o escuchar música junto a la piscina.

Plan Essentials para mayores de 55 años de T-Mobile

$55 por mes por dos líneas

Red: T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.; mensajes de texto gratuitos desde y hacia casi 200 países

Si tú y tu pareja viajan de un estado a otro y les gusta ver películas en sus teléfonos o chatear por video con amigos y familiares sin importar dónde se encuentren, este plan es bastante atractivo. Incluye el uso ilimitado de datos en los EE. UU., aunque T-Mobile se reserva el derecho de reducir la velocidad una vez que superes la enorme cantidad de 50 gigabytes en un mes. Para obtener esta tarifa, debes aceptar que tu pago mensual se deduzca automáticamente de una tarjeta de crédito o cuenta corriente.

Plan Flex de Ting

$10 por mes por línea

Red: T-Mobile y Verizon

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Este plan te permite comprar datos según vayas necesitando, a un precio razonable de $5 por gigabyte. El resto del servicio es económico. Puedes mantener tu teléfono actual porque Ting ofrece cobertura integral a través de las redes de T-Mobile y Verizon.

Plan Mint para personas mayores de 55

$15 por mes por línea

Red: T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Aquí, nuevamente, estás viendo un plan prepago. Mint exige que pagues los primeros tres meses por adelantado y, luego, 12 meses a la vez para congelar la tarifa por un año. Si puedes pagar eso, obtienes 4 gigabytes de datos por mes a un buen precio. En cambio, el plan de 3GB de Consumer Cellular comienza en $25 por mes por una línea. Aquellos que necesitan solo una línea, pero muchos más datos, deben considerar el plan ilimitado de $30 por mes de Mint.

Los mejores planes para familias: para los que consumen datos como si fueran jóvenes hambrientos

Cuando tienes más de dos personas en tu plan, es difícil repartir los gigabytes, especialmente cuando algunas de esas personas son muy aficionadas a Spotify, TikTok y YouTube. Los siguientes planes brindan un uso ilimitado de datos a un precio razonable.

Plan Ilimitado de Visible

$40 por mes o menos por línea

Red: Verizon

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

En caso de que te hayas perdido nuestros elogios para este plan en la categoría de bajo costo, vale la pena repetirlo porque el precio por línea se reduce a medida que agregas más personas. ¿Quieres cuatro líneas con el plan ilimitado más barato de Verizon? Te costará al menos $140 por mes. En Visible, no tendrás beneficios extras como el acceso gratuito a Disney+ o Hulu (consulta a continuación los planes con grandes beneficios), pero con ahorros como este, ¿a quién le importa? Si quieres ver “The Beatles: Get Back”, pagas por eso solamente y ya está.

Plan Ilimitado de Consumer Cellular

$90 por tres líneas

Red: AT&T y T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Si no necesitas cuatro o cinco líneas, este plan es muy rentable para familias de tres integrantes. Si no estás satisfecho con el servicio en tu área, también podría ser una buena manera de mejorar tu cobertura, ya que obtienes acceso a las redes de AT&T y T-Mobile.

Todo ilimitado de US Mobile

$100 por cuatro líneas

Red: Verizon y T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

CR aún no ha calificado a este proveedor. Más allá del buen precio, este plan te permite disfrutar de una buena velocidad de datos: 250 megabits por segundo, según US Mobile, que está bastante cerca de los 300 Mbps que ofrece el servicio de Internet 5G residencial de Verizon. Esto es como tener acceso por bajo costo a las redes más poderosas de Verizon y T-Mobile. US Mobile también brinda “beneficios gratuitos” como Audible y Disney+, pero primero tienes que pagarlos y, luego, enviar los recibos para confirmar tu suscripción.

Los mejores planes para obtener beneficios: para aquellos que quieren datos ilimitados y más

Últimamente, muchos proveedores endulzan sus planes incluyendo servicios como Amazon Prime, HBO Max o Netflix sin costo. Si ya estás pagando por uno de esos servicios, esta podría ser una manera de ahorrar dinero. Pero ten cuidado. Las ofertas por tiempo limitado podrían terminar costándote más, una vez que caduquen. Teniendo eso en cuenta, estas son algunas de las ofertas más atractivas que existen.

Plan Ilimitado Play More de Verizon

$180 por cuatro líneas

Red: Verizon

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Si a tu familia le gusta bajar datos mientras viaja, este plan te permite hacerlo hasta 720p, lo cual es bueno. También incluye acceso regular a Disney+, Hulu y ESPN+ (juntos, llamados Disney Bundle), más seis meses de acceso a Apple Music, y un año de acceso a Discovery+, Apple Arcade y Google Play Pass para jugadores de videojuegos. Después de que caduquen los límites de tiempo, Apple Music cuesta $10 por mes, Discovery+ cuesta $7, y Apple Arcade y Google Play Pass cuestan $5. La tarifa también refleja los ahorros por elegir el pago automático y la facturación electrónica.

Plan Magenta Max de T-Mobile

$200 por cuatro líneas

Red: T-Mobile

Llamadas y Textos: Ilimitado en los EE. UU., Canadá, México

Si sueles estar en movimiento, usando un teléfono como un punto de acceso WiFi para tu computadora portátil, el Plan Magenta Max proporciona 40 gigabytes de datos móviles a velocidades impresionantes. Ofrece acceso gratuito a Gogo Inflight WiFi para viajes nacionales. Además, incluye Netflix (que puedes verlo en dos dispositivos a la vez, si lo deseas) y, a diferencia de algunos beneficios de streaming de Verizon, esa oferta de Netflix no caduca, siempre y cuando mantengas al menos un teléfono en el plan.

Plan Ilimitado de Metro

$120 por cuatro líneas

Red: T-Mobile

Llamadas y mensajes de texto: ilimitados en los EE. UU.

Este plan, de un pequeño proveedor que es propiedad de T-Mobile, cuesta más que el plan ilimitado de Visible anterior, pero tiene algunas ventajas que aumentan su valor, incluidos 15 gigabytes por mes de datos, desde un punto de acceso, que pueden ser usados por varios miembros del plan a la vez. También incluye membresía en Amazon Prime, que pronto costará $139 por año. Al igual que con planes similares, tus velocidades de streaming podrían ser reducidas en las horas de mayor tráfico de datos, pero solo de velocidad alta a velocidad estándar, y estamos hablando de ahorrar $80 por mes en comparación con el plan Magenta Max de T-Mobile.

