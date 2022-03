Horóscopo de Nana Calistar de hoy 29 de marzo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO (07/21 – 08/21)

La vida te dará una gran sorpresa, viene un giro enorme a tu vida, una etapa en la cual comprenderás muchas cosas, serás un ser más fuerte y el amor te llegará en abundancia, busca la manera de aprovechar tu tiempo y no volver a perderlo en cuestiones que en el año anterior no te dejaron nada. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil.

Grandes beneficios en lo económico y en el amor solo trata de no gastar dinero de más. Pondrás en su lugar a una persona que se quiere pasar de lanza contigo. Grandes cambios están por empezar tu vida cobrará mucho sentido. Dios te pondrá grandes pruebas y sabrás superarlas, no dejes que nadie te haga sentir menos, pon a esas personas en su lugar que nada merecen en tu vida. Cambia tu actitud y se más positivo en lo que quieres conseguir.

Deja que cada quien se ahogue con su veneno, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie porque nadie lo va a hacer por ti, vienen días muy buenos en los cuales aprenderás el sentido de la amistad y de la fidelidad. Muchos pensamientos positivos y muchas ganas de ser feliz, viene una buena dieta y vienen grandes momentos en pareja en caso de tener.

VIRGO (08/22 – 09/22)

Si en el pasado te dañaron y jugaron con tus sentimientos eso ya no sucederá en el futuro pues la experiencia que has adquirido en este tiempo será la base primordial para que jamás te jueguen el dedo en el hocico. Cuidado con caídas y golpes y sobre todo con volver al pasado, ya no hay nadas que ofrecerte. Un viaje empezará a sonar en tu cabeza.

Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda sueles enamorarte demasiado rápido. Subirás uno o dos kilos de más este día, es momento de trabajarle a la dieta y el gym, ten presente que de todos los signos es al que más sigue la obesidad, sueles engordar muy rápido. Traes todo, andas con toda la actitud de comerte el mundo hacer y deshacer, no pierdas ese encanto que traes pues esta semana podrían pasar ciertos hechos que te decepcionen de algunas personas.

Que nadie quite la paz de tu entorno, la vida te está llenando de grandes oportunidades, pero si tú no los aprovechas otro lo hará por ti. Vienen oportunidades buenas en el amor en caso de estar soltero o soltera, iniciarás esta etapa en perra de 8 chiches pues traerás un pegue impresionante, deja que Dios y la vida se encarguen de poner a la persona adecuada en tu vida, no te lleves nada a prisa o las cosas podrían resultar de manera equivocada.

LIBRA (09/23 – 10/22)

Un embarazo y una propuesta laboral será una felicidad que llegará a la familia en poco tiempo. Deja que el mundo ladre es señal que vas avanzando. Tu carácter ha sido el causante de quién eres hoy en día, has sabido no bajar la guardia por nadie y ya no aceptas migajas de nadie, sabes bien lo que quieres y lo que mereces y te hará una persona más fuerte e intensa y quien quiera pasarse de listo contigo lo pagará muy caro.

Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Dios y la vida te van a sorprender, deberás aprender a ser más positivo o positiva en tu vida y ver las cosas de manera distinta, solo así nadie volverá a dañar tu felicidad.

Haz a un lado personas que te dañan tu entorno, desintoxícate de todo eso que te ha dañado y comienza una vida en la cual tu principal objetivo sea lograr tus sueños y metas. Cuida más la parte de tus sentimientos pues los has descuidado demasiado. Recuerda que nada es para siempre y todos somos reemplazables. Amores de una noche vienen muy fuertes inclusive te tocará ser él o la amante en una relación.

ESCORPIO (10/23 – 11/22)

Vienen días buenos y malos, pero sabrás sacarle provecho a cada situación pues ya no eres la misma tonta de antes. Debes aprender que la vida es un subir y bajar, deja de preocuparte tanto por quien no te toma en cuenta, tiene que haber reciprocidad en tu vida o de lo contrario nada funcionará en caso de tener una relación.

El amor ha de florecer en tu vida, si tienes una relación viene una ola de buenos momentos que consolidarán más que nunca tu relación, este será tu ciclo y vendrá cargado de buenos momentos al punto que se espera un compromiso de boda. Tus cambios repentinos de humor podrían ser la causa de muchos de tus problemas, inicias esta semana algo bipolar, controla tu carácter antes de que afecte a las personas que son importantes para ti.

Debes buscar la manera de encontrarte contigo mismo y saber qué es lo que necesitas en tu vida para ser feliz. Déjate de suposiciones, es momento que enfrentes tu vida, no pienses siempre mal de las personas, recuerda que si tus ojos no lo ven no existe, dudas demasiado y eres celoso en extremo, eso te ha traído grabes problemas. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en el área laboral porque no podrías verte beneficiado del todo.

ARIES (03/21 – 04/19)

No permitas volver a cometer los mismos errores que ya cometiste en tu pasado. Viene mucho trabajo y muchas reflexiones sobre lo que quieres y hacia dónde diriges tu vida, ya no eres la misma mensa de hace unos meses, ahora ves la vida más clara y las cosas en crudo, eso es bueno pues aprendes a ver a las personas como son y sin adornos o cualidades que muchas veces no existen.

Cuidado con cambios repentinos en el área de los negocios porque podrías perder dineros. Días muy buenos y propuesta laboral que te dará un buen sabor de boca, la vida te llenará de muchas sorpresas, es momento de ser feliz y de demostrar quién eres pues en pocos meses recobrarás tu cuerpazo criminal. Muchas sorpresas están por llegar y con ellas noticias que te beneficiarán mucho pues un nuevo trabajo y un viaje comenzarán a planearse.

Cuida más la parte de tus sentimientos pues ha estado demasiado expuesto al punto que pudieran dañarte aprovechándose de ti. No permitas que el pasado forme parte de tu presente, aprende de las lecciones y no cometas lo errores por los que ya pasaste. Una amistad te dará una gran sorpresa. Días de mucha luz y de reflexionar sobre lo que buscas y quieres en tu vida.

TAURO (04/20 – 05/20)

No dejes para el siguiente mes todo lo que puedes hacer hoy. Si no tienes una relación deja de lamentarte por eso y agradece que no tienes que pedir permiso a nadie solo disfrutar y vivir al máximo. Muchas oportunidades vienen a tu vida y con ellas una noticia del pasado. Suerte en juegos de azar. La vida te compensará favores que hiciste en tu pasado, recuerda que lo que das y ofreces tarde o temprano regresará a ti por triplicado.

Familiares que tenías tiempo de no ver regresan. Algo de cansancio y uno que otro problema económico que sabrás resolver y sacar adelante. Días algo grises los cuales deberás de atender, deja de deprimirte a lo tonto, no vale la pena seguir llorándole a quien no va a regresar, sino es tu caso siéntete bendecido o bendecida. La vida te ha de colmar de grandes beneficios, pero deberás de saberlos aprovechar.

Tu buen sentido de humor te ayudará muchísimo para conquistar lo que quieras y tengas planeado, no dejes que los errores de tu pasado afecten tu presente, nada en esta vida es eterno, pero si te pones las pilas sabrás salir adelante.

GÉMINIS (05/21 – 06/20)

En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu shingado jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad.

Vienen momentos de incertidumbre por cuestiones de dineros, sino sabes ahorrar y controlar tus gastos podrías pasarla mal y meterte en algunas deudas. Aprenderás a disfrutar cada día y exigirás lo que mereces para tu vida pues es lo mismo que tú has dado o luchado por eso. Aprende a perdonar errores, pero no a dar terceras oportunidades pues podrías exponerte demasiado a que te engañen o jueguen contigo.

Quita de tu vida lo que te quite el sueño sean personas, problemas o trabajo, busca algo donde te sientas bien y pleno. Viene grandes momentos de mucho amor y pasión y con ellos se concretarán muchos sueños que tenías con tu pareja. Este ciclo que está por iniciar se ve un embrazo, podrías ser padre o madre o alguien cercano a ti te dará esa felicidad.

CÁNCER (06/21 – 07/20)

No confundas tus sentimientos y quien te quiera deberá de talonearle para ganárselo. Amistad de piel clara enfrentará problemas de justicia, escolares o laborales. Ten cuidado con lo que cuentas y dices porque hay personas a quienes le confiesas tus cosas personales y estas andan de lengua suelta. Ya no desaproveches lo que va llegando.

Cuidad más tus sueños y proyectos pues si los cuentas las personas son muy envidiosas y podrían cebarlos. Aprende a expresar lo que sientes sea bueno o malo, ya no es momento de callar nada sino de expresar todo lo que sientes. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en fregadera y media que no necesita.

Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja bien sexy y antojable pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las shingadas pilas.

PISCIS (02/19 – 03/20)

Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil.

No permitas que la monotonía o rutina shinguen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Te cargas de un inche humor que ni la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti.

Algunas veces llegas atontar un shingo pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta de tu shingada sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías shingarte más tu estómago. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos.

ACUARIO (01/20 – 02/18)

Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tu.

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa.

Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo.

CAPRICORNIO (12/21 – 01/19)

Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el pedo está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amor.

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta.

Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

SAGITARIO (11/23 – 12/20)

Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la FREGADA, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti.

Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día.

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas un bulto a tu lado sino saber que alguien existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte rápidamente al no tener al ser amado cómo quisieras.