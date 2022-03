Nuevo experimento podría confirmar que la información es el quinto estado de la materia en el universo

Por más descabellado que suene, existe un concepto revolucionario que podría cambiar nuestro en entendimiento del universo y que cambiaría definitivamente el campo de la física: la información podría tener masa. Y no solo eso, también podría ser un nuevo y extraño estado de la materia, según plantea Melvin Vopson, físico de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido.

Así, el científico ideó un experimento basado en explosiones de antimateria que cree que podría llegar a confirmar su teoría, la cual, de ser correcta, probaría que la información es la quinta forma de la materia, junto con la sólida, la líquida, la gaseosa y la plasmática.

