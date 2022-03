Mexicanos arrasando: Canelo Álvarez es nombrado el Peleador del Año del 2021 y en conjunto con Eddy Reynoso consiguen la “Triple Corona” de la WBAA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dupla “Canelo” Álvarez – Eddy Reynoso sigue cosechando triunfos y el más reciente es la denominada “Triple Corona” de la la Asociación de Escritores de Boxeo en Estados Unidos (BWAA).

Este miércoles se reveló que Saúl Álvarez fue distinguido con el galardón de Peleador de Año, mientras que Eddy Reynoso se llevó dos títulos: el de Entrenador del Año y el de Manager del Año.

El título de Peleador del Año fue otorgado al boxeador jalisciense por encima de los otros nominados: Nonito Donaire, Stephen Fulton, Tyson Fury, Josh Taylor y Oleksandr Usyk, ya que nadie tuvo tantos logros como él, que consiguió los cinturones de los cuatro organismos más importantes del boxeo mundial (CMB, OMB, AMB, y FIB) en el peso supermediano.

Por su parte, Reynoso consiguió triunfos estando en las esquinas de “Canelo”, Óscar Valdez y Ryan García, entre otros, por lo que superó en el rubro de Entrenador del Año a sus colegas Carlos Castano, Javiel Centeno, Ben Davison and Anatoliy Lomachenko.

Lo realmente histórico es que nunca antes el Entrenador del Año había ganado el título de Manager del Año, algo que Eddy consiguió en el 2021, al superar en el segundo ámbito a Luis DeCubas, Rachel Donaire and Rick Mirigian, gracias a que fue el responsable de tejer el camino para que Álvarez hiciera historia como el campeón unificado de las 168 libras.

Otros reconocimientos destacados que otorgó la BWAA son el Premio al Valor, que fue para los hermanos Wladimir y Vitali Klitsckho, quienes se encuentran peleando en Ucrania para defender el país de la invasión rusa, y el Premio a la Mejor Pelea del 2021, que fue la de Tyson Fury vs. Deontay Wilder III. BWAA 2021 AWARDS

