Gigantesca erupción solar “caníbal” se dirige a la Tierra a más de 1.8 millones de mph

En los últimos días, el Sol, cada vez más activo a medida que su nuevo ciclo solar se hace más violento, ha estado vivo con una ráfaga de actividad, con manchas solares que escupen energía magnética y liberaciones de partículas de movimiento rápido llamadas eyecciones de masa coronal (CME).

Ahora, según aseguran científicos, tras la detección de 17 erupciones solares procedentes de una única mancha solar, dos de las cuales se dirigen directamente a la Tierra, deslumbrantes auroras boreales podrían iluminar los cielos hasta el norte del continente americano.

Las dos erupciones dirigidas a la Tierra, libreadas por las regiones activas 12975 y 12976 del Sol el 28 de marzo, se han fusionado en una “eyección de masa coronal caníbal” y se dirigen hacia nosotros a 1,800,000 mph.

Según el Centro de Predicción del Tiempo Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, cuando se estrelle contra el campo magnético de la Tierra en la noche del 31 de marzo, el resultado será una potente tormenta geomagnética G3.

Las tormentas G3 se clasifican como tormentas geomagnéticas fuertes, lo que significa que la explosión solar que se avecina podría llevar la aurora hasta el sur de Pensilvania, Iowa y Oregón, en Estados Unidos, según informa Live Science.

The NOAA SWPC has modeled the two coronal mass ejections which were launched during yesterday's M-class activity. The ENLIL model predicts a combined impact (second CME is faster than the first one) just after midnight UTC on 31 March. Moderate G2 storm conditions are possible. pic.twitter.com/dnon5fqQAS

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) March 29, 2022