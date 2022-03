Los atacantes de México en el Mundial de Qatar 2022: Hugo Sánchez nombra a los delanteros mexicanos que deben ser llamados para la Copa del Mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Tri asistirá a su octavo Mundial de forma consecutiva. A pesar de las dificultades de México en el Octagonal de Concacaf, el conjunto de Gerardo Martino dirá presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. A falta de poco más de seis meses, ya comienzan a especular con los futbolistas que deberían ser convocados a la selección mexicana. En este sentido, Hugo Sánchez ya le emitió su opinión a el “Tata”.

El sector ofensivo ha sido una de las principales falencias del conjunto azteca. Bajo estas circunstancias, el ataque es en donde hay más críticas, dudas y peticiones. El “Pentapichichi” fue bastante analítico en sus decisiones y en medio de una dinámica propuesta por ESPN, el ex entrenador de El Tri comenzó a armar su ofensiva para el Mundial.

Funes Mori sin boleto

El atacante de Rayados de Monterrey fue el arma secreta de Gerardo Martino en la Copa Oro. A pesar de haber tenido un buen comienzo con los colores mexicanos, el “Mellizo” se ha ido apagando y Hugo Sánchez no cree que esta versión del argentino sea útil para la selección azteca en el Mundial.

“(No convocaría lo convocaría) Por lo que ha mostrado en estos últimos tiempos. Tal vez dos o tres años atrás podría ser un delantero que puediese colaborar mucho, pero ahora mismo hay jugadores que están en mejor forma”, sentenció Hugo Sánchez.

La vuelta de Chicharito a la selección mexicana

Javier Hernández ha sido excluido de la selección mexicana por mucho tiempo. Chicharito no participó en el Octagonal de Concacaf y, aunque no fue parte de este proceso clasificatorio, Hugo Sánchez considera que debe estar en la lista de El Tri para el Mundial de Qatar 2022.

“Por motivación, jerarquía y por resolver situaciones que se puedan presentar (México debe contar con) Raúl Jiménez, Chicharito y Henry Martín. Por supuesto que llevaría a Javier Hernández”, recalcó. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

¿Marcelo Flores merece una oportunidad?

Uno de los futbolistas que ha despertado un gran interés en los aficionados mexicanos es Marcelo Flores. El futbolista de Arsenal de Inglaterra ha generado muchos elogios con relación a su estilo de juego. A pesar de que el mediocampista ha jugado en las categorías inferiores de El Tri, muchos han pedido su convocatoria. Sin embargo, Hugo Sánchez no está de acuerdo con esta petición, pues sería incluirlo en un grupo con mucho rodaje y un estilo muy trabajado.

“Es muy complejo estar experimentando con un jugador que es hasta cierto punto una duda. Los Mundiales no son para estar experimentando, habrá que tener paciencia con él”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Marcelo (@10marceloflores)

