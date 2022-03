“Pudo haberme matado en el ring”: Floyd Mayweather Jr. agradece no haber aceptado una pelea contra Antonio Margarito

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr, quien se retiró invicto de los cuadriláteros con un récord de 50 triunfos, agradeció a Dios por no aceptar la pelea que tanto le pedía Antonio Margarito, ya que considera que pudo haber acabado con su carrera, debido a que, en un momento dado, al mexicano se le encontraron rastros de una sustancia parecida al yeso en sus vendajes.

Cabe recordar que en el 2009, previo a su combate con Shane Mosley, a Antonio Margarito se le encontró que sus vendajes estaban “cargados” con una sustancia ilegal, algo que el boxeador y su entrenador siempre negaron, pero que ocasionó que la Comisión Atlética de California suspendiera un año al mexicano.

Un aniversario más para la bochornosa golpiza de "Sugar" Shane Mosley a Antonio Margarito.



Debido a esta razón, “Money” se alegra de nunca haberlo enfrentado, ya que pese a no tenerle miedo, una acción ilegal como esa pudo cambiar el rumbo de su carrera y retirarlo o, incluso, causarle la muerte.

“Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y tenía tantas ganas de pelear porque le estaba ganando a los boxeadores con guantes cargados (con la sustancia similar al yeso), así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera”, dijo Floyd Mayweather Jr. en entrevista para Fight Hype.

“Porque no sabes qué tipo de efecto habría tenido en mí. Esos (golpes) habrían causado estragos después de que mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo terminar matándome en el ring, no sabes lo que podría pasar. Así que a veces tienes ciertas señales (para enfrentar o no a peleadores), nunca le tuve miedo, pero en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos”, concluyó, haciendo énfasis en que nunca le temió al púgil azteca, aunque por las circunstancias hubiera sido riesgoso enfrentarlo.

