Omar y Argelia están de regreso y en exclusiva nos revelan qué los hizo cambiar de idea y de radio

Exclusiva

Hace 6 meses Omar Velazco y Argelia Atilano nos sorprendieron anunciando que le ponían fin a los 18 años del más exitoso morning show de la radio de Los Ángeles, ‘Omar y Argelia’ por la K-LOVE 107.5 FM.

Pero hoy nos vuelven a sorprender anunciando que regresan, pero ya no en Univision, sino en SBS, en su radio de reagatón, La Mega.

¿Qué pasó? ¿por qué esa pausa para disfrutar a sus hijas llegó a su fin? En exclusiva nos revelan las verdaderas razones, lo que le dijeron sus pequeñas, qué pasó con sus ex jefes, qué sintieron cuando salieron de su zona de confort y la realidad que los cacheteó: “El mundo seguía y nosotros queríamos formar parte de eso”.

-Nos sorprendieron hace 6 meses diciendo que se iban de a radio y ahora nos sorprenden ¡volviendo!

Omar Velasco: Cómo ha cambiado nuestra vida, pues yo creo que la necesidad, la necesidad de regresar a nuestro elemento natural, la esencia de la radio, el amor al micrófono, el amor a la comunidad. La necesidad de trabajar, estamos muy jóvenes como para estar retirados, así que son muchas, muchas emociones la verdad. Aparte nos llegó esta oportunidad de trabajar en SBS no solamente a nivel local, en Los Ángeles, el programa a nivel nacional, hacer proyectos independientes, fue una muy buena oferta que no podíamos ignorarla.

Argelia Atilano: La gente se sorprendió también porque cuando nos fuimos, siempre dijimos que iba a ser una pausa, no nos retiramos para siempre, pero obviamente no sabíamos qué tan larga iba a ser la pausa, y de qué manera íbamos a regresar. Mucha gente se imaginaba que íbamos a hacer otro proyecto completamente distinto a la radio, televisión, podcast que por cierto sí está eso en la mesa, pero sí igual yo creo que nuestro público angelino está sorprendido, pero es una sorpresa muy linda, muy agradable, la han recibido con mucha emoción. También honestamente, como dijo Omar, nuestro público angelino es el gran factor, y los responsables en sí de que estemos tomando de nuevo esta aventura de la radio, que simplemente nos sigue jalando, y nos sacó de la cama y a madrugar se ha dicho.

Omar y Argelia ahora en Mega Radio. Foto: Latin Iconos

-¿Cómo fue este tiempo?, ¿por qué deciden volver, más allá del pedido de público?

Omar Velasco: El último año estábamos cansados físicamente, emocionalmente, sentíamos que ya nuestro ciclo en la radio se había terminado, o por lo menos necesitamos esa pausa, en ese momento así nos sentíamos… Nunca habíamos vivido la experiencia de las familias en las mañanas, de la rutina, de llevar a las niñas a la escuela, de prepararles el desayuno… Pero después te das cuenta de que queremos trabajar, queremos regresar a la radio, queremos seguir funcionando. Hablamos con las hijas, Camila, la mayor, que va a cumplir 13 años, muy maduramente nos dijo: “Papi, yo siempre he escuchado a mami y a papi en la radio, así crecí, eso es lo normal para mí, tenerlos aquí en casa en la mañana no es normal, entonces si quieren regresar a la radio por nosotras está bien”… Anabella, que tiene 11 años, también dijo más o menos lo mismo, “Váyanse a trabajar”.

Argelia Atilano: Ellas han crecido escuchando a mami y papi cada mañana, era el despertador para ella desde que estaban en pre-kinder, se levantaban con la voz de mami, papi. Nunca habíamos pasado nosotros por una pandemia, a todos nos cambió, a todos nos puso a reflexionar, yo como madre trabajando en casa, estando al aire, y viendo las niñas estudiando online, para mí fue una bendición tener este momento juntas, pero cuando las escuelas empezaron a abrir y sentía que tenía que volver a soltarlas, fue cuando me golpeó…

Nuestro contrato se vence y le dije a Omar: “Yo, Argelia Atilano, la mamá, me gustaría tomar un descanso antes de comprometernos a cualquier otro proyecto, para ello poder vivir esa experiencia que todas las madres sí han tenido, pero yo no”, entonces para mucha audiencia es muy difícil entender eso pero tenía que hacerlo. Por 6 meses lo hice, y también me di cuenta, como dice Omar, Argelia antes de ser mamá también tiene este vacío que es servir a la comunidad, estar con las madres al aire, con las hijas al aire, eso también me llena.

Omar Velasco: Mientras estás trabajando todos los días, y estás produciendo, no te das cuenta, y cuando te detienes es cuando te das cuenta de otras cosas… Creo que es como uno se va sintiendo, por eso nos sentíamos muy diferente a 6 meses atrás, hace 6 meses sí teníamos esa necesidad de descansar, ahora están la necesidad de regresar al micrófono, por eso son emociones muy encontradas, contradictorias, pero la manera más honesta de decirlo es de que pues queremos regresar a la radio. La extrañamos, y no sabíamos que la íbamos a extrañar tanto, hasta que paramos.

-¿Cómo llega esta propuesta?

Argelia Atilano: Es la pregunta del millón, estábamos despidiéndonos de nuestro público después de 18 años, y esta propuesta de SBS llegó ese mismo día. Todavía no se acababa el show al aire, el 3 de septiembre del 2021, cuando el teléfono ya estaba sonando, el de Omar, y era SBS, obviamente no estábamos listos para escuchar ninguna oferta porque después llegaron más, afortunadamente el interés ha estado allí, habíamos tomado la decisión de no seguir, de tomar la pausa, para enfocarnos a la familia, a nosotros, a descansar, a desconectarnos del mundo radial… El universo nos sigue poniendo la radio en nuestra mesa, y por fin nos pusimos a contemplar las ofertas, y más está de SBS a principio de año.

Omar Velasco: Es que SBS, desde que anunciamos nuestra salida, como dice Argelia, inmediatamente me llegó un texto de parte de uno de los ejecutivos de la empresa: “Queremos hablar inmediatamente”. Y luego a los siguientes días nos mandaron una oferta, “Ok, mira vamos a pagarles esto, vamos a hacer esto por ustedes”… Pero como lo dijo Argelia, era muy rápido, no sabíamos lo que queríamos a en ese momento.

Argelia Atilano en SBS. Foto: Latin Iconos

Argelia Atilano: Nunca quitó el dedo del reglón.

–Ustedes han tenido una casa por 18 años, ¿existió la posibilidad de volver con ellos o querían estrenar nueva casa?

Omar Velasco: La verdad no, desconozco, desde nuestra salida de Univision ya no escuchamos de nuestros jefes, no recibimos una llamada a los 2, 3, 4, 5 meses de que, “Oigan chicos ¿cómo están?, ¿quieren regresar?”… Por eso no sé si había interés de Univisión radio de que regresáramos a la empresa, nunca tampoco nosotros exploramos, nunca como que le hablamos al ex jefe… Este es un reto, es una nueva casa, es muy diferente, La Mega en Los Ángeles, una estación de música de regaetón, muy diferente a la estación K-LOVE , es una casa diferente, con colores diferentes, con un ambiente diferente, energía diferente, y yo creo que es un reto, a ver si logramos por lo menos acercarnos un poquito al éxito que tuvimos en la K-LOVE por 18 años.

Argelia Atilano: Ocupábamos esa motivación, porque, como dijo Omar, estábamos ya tan cómodos, que ya sentíamos que ocupamos un cambio, era necesario, es cómo es que si para nuestra generación, mantenerte en un lugar por más de 20, 30 años es estabilidad, es éxito, eso que ni qué, pero también al mismo tiempo es sí la rutina puede llegar a ser abrumadora, te mata un poco el espíritu. Sí sentía que ya era tiempo de volar, en mi caso cumplí 20 años exactamente en esa emisora…

Ahora empezar de nuevo, volver a volar alto, y más con esta compañía que nos está dando tanta libertad de hacer cosas fuera de la empresa, algo que siempre yo luchaba, que quería hacer otras cosas, y no se podía porque había limitaciones esto es en cuestión de Univision radio, sí te digo que por Univision televisión la puerta se mantuvo abierta. De hecho hubo un acercamiento hacia mi persona, de una persona que queremos tanto que es Luz María Doria, que sí me apoyó y me dice, “cuando tú quieras venir a ‘Despierta América’, tengo algo para ti”, pero yo también en su momento le dije, ahorita voy a tomarme el descanso que ocupo, porque mi prioridad es ‘Omar y Argelia’, lo que hemos construido Omar y yo, y ya una vez decidamos qué es lo que va a hacer, pues ya veré alrededor cómo puedo contemplar y agregarle a esta nueva aventura, porque al mismo tiempo la familia es primero, nos regresamos a la radio pero no podemos desatender a nuestras hijas, hay que también balancear eso todavía.

–¿Qué le dicen al público de siempre que ahora los tendrán en la radio urbana, y a los que están acostumbrados a locutores de regaetón que ahora es con ustedes?

Omar Velasco: Muy positiva la respuesta: “ya nos hacían falta”, “que bueno”, “me voy a cambiar de radio”… Y algunos son tan honestos como decir, “no me gusta la música, pero por escucharlos a ustedes ahí, yo aguanto lo que sea”. Sí hay otros que de repente también han dicho, “oye pues no que se iban a retirar”, “no que ya se iba a venir a cuidar a las niñas”, entonces nosotros nunca dijimos retiro, nosotros siempre dijimos, “vamos a tomar una pausa”. Hay de todo en las redes sociales.

Argelia Atilano: Nuestra audiencia, la fiel, la que siempre ha estado allí estos 18 años, también ha crecido con nosotros y están también dispuestos a evolucionar hasta en su gusto musical. No hubo un día que no llegaran mensajes de, “ya regresen”, ‘Los extrañamos”… Pero el comentario más común era o es, “Dejé de escuchar la radio”, “borre la estación”, “ya no escucho radio”. A mí eso me llamó la atención porque hay opciones en Los Ángeles, hay muchas opciones en inglés y en español, pero por qué dejaron de escuchar radio, porque ya no estaba lo que para ellos era lo familiar, la esencia de familia, la esencia de la comunidad, de temas sociales que de verdad importa y nada trivial. Lo que es relevante.

Yo también escaneaba y escuchaba lo que hay en la radio, y sí puedo entender por qué el público angelino, nuestra audiencia, sentía ese vacío, se quedaron flotando… Le digo a Omar: “Tenemos que rescatar la radio angelina, no puede ser que nuestro público, que es una gran audiencia, abandone la radio”, que a nosotros nos apasiona la radio, nos unió, la radio a mí me dio mi familia, me enamoré del locutor y me casé, y por ende tengo una familia, pues a mí la radio me ha dado tanto que le digo a Omar tenemos que rescatar la radio angelina, y rescatar a nuestros radioescuchas que están perdidas.

Omar Velasco: Y rescatarnos a nosotros.

Omar Velasco y Argelia Atilano. Foto: Getty Images

–¿Qué cambió entre ustedes desde que abandonaron ‘la zona de confort’?

Omar Velasco: Soy una persona muy insegura, tengo muchas dudas. Sin embargo, cuando tomé la decisión de dejar Univision radio, y me di cuenta de que la vida sigue. Yo sigo, mi familia igual, mis hijas igual, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá. A veces uno piensa que el trabajo nos define, que es lo que te hace, y a lo mejor sí a cierto punto, pero no me di cuenta de que puedo estar tranquilo sin estar en este lugar que estaba. La K-Love, la dejé, que era mi mayor temor, que algún día me corrieran, pero yo la dejé.

Argelia Atilano: A mí me cambió en el sentido de que me di cuenta que sí estoy hecha para trabajar. Ahora voy a gozar mi casa más, voy a gozar las cosas pequeñas que uno se da cuenta en el hogar, en la comunidad, en mi familia, y sí lo hice, gocé mucho esas cosas pequeñas, y también me di cuenta de que desde que tengo 16 años he trabajado, y que no me hallo si no estoy trabajando o escribiendo o contribuyendo allá afuera, porque en la casa yo puedo estar limpiando, organizando, haciendo, no paro, no descanso, te mentiría si te dijera que me la pase viendo series en Netflix, no vi nada, no hice nada de lo que yo pensaba iba hacer, ¿por qué? porque me puse mejor a gozar las cosas pequeñas, insisto, sí me sorprendí porque pensé que iba a gozar más del descanso pero estaba como que sufriendo un poco más, en el sentido de que quería estar contribuyendo como dijo Omar, el mundo seguía y yo quería formar parte de eso todavía.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

