Javier Aguirre pelea con el VAR tras la derrota del Mallorca: “No entiendo el VAR. ¿Quién decide ir a mirar el monitor?”

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, declaró no entender el funcionamiento del VAR cuando un árbitro acude a ver el monitor para comprobar una jugada y lamentó la derrota ante el Getafe (1-0) con la que su equipo se mantendrá en puestos de descenso.

Muchas veces es más difícil parar el rechace que el penalti. Sergio Rico lo ha hecho hoy en el Getafe – Mallorca 👇pic.twitter.com/jcypyewOCl — GOAL España (@GoalEspana) April 2, 2022

Durante el partido, el árbitro Antonio Mateu Lahoz decidió no pitar penalti por una mano de Russo. Un par de minutos después, avisado desde el VAR, comprobó la jugada en un monitor y decidió señalar la pena máxima, que falló Enes Ünal.

Aguirre comparó esa acción con una que vivió cuando dirigía al Leganés y que pudo haber salvado a su exequipo, al que no pitaron a favor una mano del jugador del Real Madrid Luka Jovic que el árbitro ni siquiera revisó en una pantalla.

“Entender, no lo entiendes ni tú (el periodista) ni yo ni nadie, porque es un lío. Soy defensor del VAR, da justicia al fútbol. Si el VAR lo ve claro y llama al árbitro, pues mira, allá está marcado y no hay más. Es cierto que Mateu está cerca, hace gestos que la ve clara y no la pita. La única pregunta que siempre tengo es ¿quién decide ir al VAR? ¿El árbitro o le llaman? Es la única duda y nadie me la ha podido contestar”, dijo.

“La de Jovic la vi en el campo y luego en televisión. Esta no la he visto. No sé si es la misma. Pero en ese partido ante el Real Madrid, el árbitro no va a ver el VAR ¿Por qué? Si vas, lo ves más claro ¿Por qué hoy fue Mateu? Soy defensor del VAR, si es mano, pues es mano y te vas a tu casa. Creo firmemente en la tecnología, de verdad”, añadió.

*un pibardo apuesta que hay -3 tarjetas en el Getafe – Mallorca*



El árbitro: pic.twitter.com/wQBB4IVH28 — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM) April 2, 2022

“Seguimos la jugada para evitar concentrarnos en ello o que el rival apretara al árbitro. La clave es que el árbitro fuera al monitor, porque él era consciente, hacía gestos y la insistencia del Var es la que le hace ir. En el partido de Jovic, no fue. Nadie me sabe decir esto. Pero el VAR es fantástico”, destacó.

Aguirre indicó que el Mallorca quiso hacer un partido intenso y reconoció que si su equipo “aflojaba” ante el Getafe, podía sufrir. Para el técnico mexicano, la jugada clave fue el penalti en el que fue expulsado Russo.

“Teníamos tres defensas fuera. Tuvimos que improvisar con Baba atrás y meter a Battaglia. No veo Antonio Sánchez y a Lee como volantes defensivos. No habían jugado allí. Los ocho partidos que restan, no sé qué va a pasar. Tengo 25 elementos y cada semana pondré a los que creo que estarán mejor”, señaló.

