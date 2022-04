Javier Aguirre sobre México en el Mundial: “Yo no haría cuentas tan alegres”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Javier ‘Vasco’ Aguirre ha podido presumir de dirigir a la Selección de México en dos Mundiales y tras el sorteo, analizó el grupo que le tocó al Tri en Qatar, donde enfrentará a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

En un dialogo con Fox Sports, aseguró que él no está a gusto con el sorteo y los emparejamientos de México, teniendo en cuenta el orden de los partidos, donde prefirió abrir con Arabia Saudita y no contra Polonia. “Me hubiera gustado otro orden para enfrentarlos por la confianza que te da el primer partido pero no está uno para escoger“, comentó.

No hay que generar altas expectativas

Precisamente el Aguirre puntualizó que Polonia es una selección muy bien armada y viene de eliminar a Suecia, dejando claro que no será nada fácil para enfrentar, además, las expectativas suelen ser altas y los resultados muy contrarios con México.

“Es difícil hacer un pronóstico porque Polonia es un equipo hecho y derecho que eliminó a Suecia. Todo el mundo estará haciendo sus pronósticos pero yo no haría cuentas tan alegres. La Copa del Mundo es diferente, yo recuerdo la eliminatoria de 2010 en donde ganamos cinco partidos y nos tocó ir al Mundial y luego hicimos una preparación muy buena. No es Concacaf, tú sabes que en el Azteca tienes la obligación de ganar, como que ya dominas los nervios y no le pesa el escenario en Centroamérica“, cerró el técnico del Mallorca de España.

La Selección de México tendrá que enfrentar en el primer partido a la Selección de Polonia, para luego enfrentar a Arabia Saudita y por último cerrar contra Argentina.

