Sherlyn nos revela cómo hará para convertirse en Camilo para ‘Tu Cara Me Suena 2’

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este próximo domingo en ‘Tu Cara Me Suena 2’ Sherlyn tendrá el reto más grande hasta ahora en esta nueva temporada: convertirse en hombre y no cualquiera, Camilo.

En exclusiva, la acompañamos a uno de los ensayos junto a coach vocal Claudio Corsi, su coreógrafa Janet Briceño y su vestuarista Blanca Martínez, allí Sherlyn nos revela cómo hará para convertirse en Camilo en esta segunda gala que verás a las 8/7 Pm Centro por Univision y a las 9 Pm por el canal de las Estrellas.

-Te toca una tarea super difícil, de hombre, Camilo, mucho por delante para este domingo.

Sherlyn: Ya sé, está fuerte, el reto me encanta porque aparte soy la primera mujer que se va a transformar, y estoy feliz con este reto que es gigante pero también muy nerviosa. La semana estuvo complicada, yo no sé cómo nos va a ir con esta, pero pues vamos a ponerle todo el corazón como siempre se hace, y me voy a recargar muchísimo en mis maestros, el maestro de canto, en Janet mi maestra de coreografía, en Rodrigo que es nuestro director en stage, Chris que es nuestro director de cámaras, para que todo lo que pase en el escenario sea correcto y perfecto. A parte es un número que no lleva ni baile, ni nada, entonces sí es complicado, es complicado, hay algunos números que tienen como algunas ayudas, que se vean visualmente con algunas coreografías, unas bailarinas o algo, pero este es él solo en el escenario, descalzo, entonces pues sí, es un reto grande, pero lo vamos a hacer con todo el amor.

-¿Tú eres de escuchar la música de Camilo? ¿Es alguien que está dentro de tu vida musical?

Sherlyn: Sí por supuesto, Camilo es el encargado de gran parte del soundtrack romántico entre mi hijo y yo, no ‘Ropa Cara’, pero hay muchísimas canciones. Creo que si hay algo tiene lindo Camilo es que le canta al amor, sí es alguien que escucho mucho, y no sé si te pasa pero hay personas como a las que quieres aunque no las conozcas, Camilo es de esos, como a los que les tengo cariño como si fuera mi primo, como si fuera alguien de la familia, y me encanta que se haya casado con Evaluna, y me encanta la familia que están formando, y ya quiero conocer a Índigo o sea ya, siento que son parte de la familia.

–Hacer un nombre sin duda es difícil, incluso para una actriz ¿Qué es lo que crees que será la prueba más difícil?

Sherlyn: La voz, no solamente la corporalidad porque pues no conozco a Camilo, pero siento como que no es muy alto, ni muy fornido, entonces creo que por allá podemos lograrlo, pero la voz me parece que es difícil. Es colombiano, colombianísimo, entonces el acento, hay mucho reto, hay mucho, mucho, mucho reto con Camilo, sí creo que después de Camilo todo va a ser más fácil, después de hacer un hombre creo que todo va ser mucho más sencillo. Pero el reto más grande sin duda, va a ser la voz.

–En la primera gala lo hiciste súper bien a Karol G, pero te tocó el último puesto, ¿eso te hace que sea un desafío mayor la segunda gala?

Sherlyn: Voy a decir algo que a lo mejor está mal que lo diga, pero a mí, independientemente de la calificación de los jueces, yo salí muy contenta de mi performance, porque uno está muy claro respecto al área de confort que uno tiene, y cuando te sales de ahí y lo logras, es maravilloso. Yo no me dedico a la parte de la música, pero cuando he hecho cosas de música siempre ha sido como pop y como baladas y como bonito, entonces hacer La Bichota, parada ahí, sentirme sexy en el escenario, estar puesta y tal, para mí fue maravilloso, fue como romper una barrera muy importante, y me lo disfruté todo, todo. El performance me lo disfruté cañón, yo me sentí La Bichota.

Respecto a las calificaciones, evidentemente son puntos de vista de nuestros jueces muy respetables y que hay que mejorar, hay que tomarlos en cuenta evidentemente para que gala tras gala eso evolucione, pero si les digo la verdad, yo me disfruté muchísimo mi Karol G, y el público también porque ya vi las reacciones en las redes, y entonces se lo gozaron también, y creo que al final de eso se trata, que independientemente de la calificación, cada número que hacemos en el escenario de ‘Tu Cara Me Suena’ sea memorable y la gente lo goce, independientemente de la calificación.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•‘Tu Cara Me Suena’ 2: Todo lo que pasó en el debut

•Angélica Vale, jueza y coach de ‘Tu Cara Me Suena 2’: Lo que le gustó y lo que le faltó en la primera gala

•Sherlyn es toda una ‘Bichota’