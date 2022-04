Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 4 al 10 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino esta integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 4 al 10 de abril del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Tendrás una semana de grandes movimientos emociónales, tomarás decisiones importantes con respecto al amor, piensa bien antes de dar el siguiente paso o puedes arrepentirte, no te dejes guiar por un berrinche o por un capricho. Te caracterizas por tu buen juicio y sentido común, así que úsalo para lo que te perturbe estos días. Es momento de encarar problemas de días pasados.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Prepárate para una semana llena de alegrías, ya te mereces gozar de un poco de felicidad junto a tu familia, los días que dediques a tu hogar serán de grandes enseñanzas, conocerás un poco más de tus hijos, pareja, hermanos etc. y ellos de ti. Es un momento energético importante para hacer las paces con personas del trabajo, poner de tu parte en una reconciliación será vital para que las personas terminen de conocer al gran ser humano que está detrás de tu seriedad.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No te limites, cada situación que sufra retrasos esta semana no está sucediendo por algo externo, será porque tú mismo, misma está boicoteando energéticamente el siguiente paso, así que estos días trabaja mucho en lo mental, en los miedos que te están paralizando, en las inseguridades, que no te importe el juicio de nadie, si algo esta mal o debes corregir solo hazlo, nadie es perfecto, las fallas te dejarán grandes aprendizajes esta semana. Cuida de tus riñones, beber más agua te puede limpiar física y energéticamente.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Obtendrás recompensas por todo el esfuerzo hecho en días pasados, agradece y sigue por ese camino, haz reajustes y sigue caminando por ahí. Es una semana ideal para comenzar un nuevo ciclo, así que si estas pensando en proponer matrimonio o hacer crecer la familia, estos días tienen la energía ideal para que todo marche en perfecta armonía. Trata de no hablar mal de nadie ni de nada, hasta conocer bien la historia o te puedes meter en un lio largo y fastidioso.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

No dejes pasar más tiempo y realízate un chequeo médico, acude al dentista, quítate la duda y sobre todo el malestar que no te deja estar al cien, esta semana ocúpate de ti, consiéntete. Habrá nuevas propuestas laborales, analizas bien, no digas que si antes de investigar. La energía de semana te ayuda a trabajar tu ego y tu orgullo, dejar de ser tan inflexible es importante para tu crecimiento emocional. Dormir bien te despejara la mente.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Semana importante para desarrollar proyectos, para ponerlos en la mesa sin dudas, estos días son propicios para darle empuje e impulso a cualquier plan profesional. La constancia te abrirá caminos, Es importante que estés consciente de lo importante que es tu trabajo para que las cosas sigan funcionando como reloj. Los problemas familiares quedan atrás y por fin la unión vuelve a ser parte de tu vida familiar.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Es una semana que te invita a calmar la mente, a darle una pausa a todas esas actividades que estas haciendo y no te han dejado tiempo de calidad ni para ti, ni para tu pareja, estos días son importantes para que pares un momento el trajín en el que te has metido casi sin darte cuenta. Descanso es tu palabra para esta semana. Deja de cargar con un resentimiento que lo único que hace es causar frustración y dolores e inflamación en la boca del estomago y esas molestias físicas solo pueden traer demoras en tus actividades cotidianas.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Días en los que te sentirás realizado, realizada, lo trabajado con anterioridad, esta semana te da crecimiento financiero, jefes empiezan a mirar tu trabajo con agrado y empezarán a dejarte más responsabilidades. Ahora tendrás que conservar lo logrado con esfuerzo y con hechos manteniendo en equilibrio el ego. La sencillez es importante para que te sigan dando más proyectos.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Sentirás grandes deseos de un cambio profundo, aun no sabes qué es lo que quieres cambiar, pero la necesidad es imperiosa, así que date un momento de introspección es importante para que encuentres el ajuste que quieres para tu ser álmico. Utiliza la gran curiosidad que te caracteriza e investiga de qué manera puedes hacer crecer tu lado espiritual, no dejes que pase esa sensación o se haga muy sutil, porque por algo esta apareciendo en estos momentos.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Esta semana tendrás que expresar absolutamente todo lo que sientas y pienses, no guardarte nada es la consigna para estos días, seguir guardando lo que sientes solo provocara que esa energía se vuelvan dificultades físicas y que tengas problemas de garganta, boca, vías respiratorias. Es momento de decir lo que sientes, pero eso no quiere decir que tengas que ser rudo o grosero, comunica de manera amorosa, comunica de manera sincera y sin ofensas, cuando esto pase sentirás un gran alivio físico y emocional.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Son días para demostrar lo integro y fiel que puedes ser, y el espíritu tan fuerte que habita en ti. Seguramente tendrás que sacar al guerrero, la guerrera que llevas dentro y hacer uso de tu gran fuerza para lo que esta semana te presente, pero recuerda que cualquier percance, problema o mala noticia que llegue la podrás superar o salir de eso rápidamente. La energía de esta semana te hará mas fuerte y te darás cuenta de lo valiente que eres y ni siquiera lo imaginabas. Si sientes la necesidad de alejarte de una situación tensa, no lo pienses dos veces y da la vuelta.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Limitaciones y demoras para estos días, no desesperes, recuerda que las cosas se acomodan a su debido tiempo y para un bien mayor. Puedes tener un malentendido con alguien muy cercano y por algo muy tonto, deja que pase, no discutas o se puede volver una discusión grave, larga y muy molesta. Es una semana para no comenzar ningún proyecto o hacer ninguna propuesta pues la respuesta puede ser negativa, no corras el riesgo y espera a próxima semana.