‘Tu Cara Me Suena 2’: Sherlyn triunfa con su impresionante Camilo

En la segunda gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ brilló aún más que en la primera el talento, la disciplina, el profesionalismo, y una producción que no descuida ningún detalle. Y aunque cualquiera de los 8 famosos participantes este domingo pudo triunfar, sin duda la impresionante interpretación que hizo Sherlyn de Camilo se llevó el primer lugar.

Víctor Manuelle, Charytín, Angélica Vale y Eden Muñoz. Foto: TelevisaUnivision

La noche comenzó con Yahir interpretando a Marco Antonio Solís, aunque su caracterización estuvo impecable, los jueces, Angélica Vale, Charytín Goyco, Víctor Manuelle y Eden Muñoz, le reclamaron lo mismo de la semana pasada, que se metiera más en la voz de cantante que le tocaba interpretar porque veían mucho a Yahir. Sin embargo, la hora de calificarlo con puntos le dieron unos para nada despreciables, que no reflejaban la devolución que le estaban dando.

Yahir es Marco Antonio Solis. Foto: TelevisaUnivision

Uno de los mejores momentos de la noche o por lo menos el que más impresionó, además del de Sherlyn, fue la interpretación de Lady Gaga de Helen Ochoa, y los jueces le dejaron saber que logró salir de su zona de confort. Bailó, cantó, se vistió y hasta logró el timbre de voz de su protagonista de la noche. Sin embargo, pese a los grandes halagos que le dieron, a la hora de los jueces calificar llegaron a darle dos 3, los puntos más bajos.

Helen Ochoa como Lady Gaga. Foto: TelevisaUnivision

Una vez más Michael Stuart logró la perfección interpretando a Marc Anthony, y los jueces le volvieron a decir que él representa el espíritu de ‘Tu Cara Me Suena 2’, en lograr meterse en todo los sentidos en su cantante. Sin embargo, no fue el ganador en puntos porque consideraron que contaba con varias ventajas: es salsero, trabajó con Marc Anthony siendo su corista, y conoce todos sus secretos.

Michael Stuart es Marco Anthony. Foto: TelevisaUnivision

Otro de los momentazos vino de la mano de Kika Edgar con una Mon Laferte que parecía salida de una película de terror, pero no por lo malo, sino que fue tan bueno que dio miedo. De hecho así se lo dejó saber Eden Muñoz, quien le pidió que no se le apareciera así de noche porque lo mataba del susto. Por eso en la calificación, junto a Sherlyn fue de las más altas y hasta el final pudo haber sido a ganadora, porque se pelearon el primer puesto entre las dos.

Kika Edgar es Mon Laferte. Foto: TelevisaUnivision

Uno de los más nerviosos de las 8 celebridades hizo su entrada triunfal como Juan Luis Guerra. Manny Cruz, quien aunque es su ídolo de toda la vida, su compatriota y eso podría jugarle a su favor, la estatura y sobre todo el sentir que le podía faltar el respeto lo hizo cohibirse. Algo que se lo dejó saber Víctor Manuelle diciéndole, tanto a él como al resto, que a veces el exceso de respeto se les puede venir en contra. Algo que, en este caso, se vio en la puntuación para quien la semana pasada ganó, esta quedó en el último lugar.

Manny Cruz como Juan Luis Guerra. Foto: TelevisaUnivision

Ya solo quedaban dos por presentarse en el escenario de ‘Tu Cara Me Suena 2’, la ante última fue Sherlyn, la triunfadora en todos los sentidos, no solo en puntuación que le permitió llevarle un cheque a Teletón USA, a fundación por la que compite, sino lograr convertirse en un hombre y ser, como dijeron los jueces, más parecido a Camilo que Camilo mismo. Y por supuesto se llevó los números más altos: dos 9 y dos 10 de parte de los jueces.

Sherlyn es Camilo. Foto: TelevisaUnivision

Sherlyn es Camilo. Foto: TelevisaUnivision

La noche terminó con un número que emocionó a los jueces, en especial a Charytín y Angélica, pero que no se reflejaron a la hora de a puntuación. ¿De quién hablamos? de Christian Daniel interpretando a José José, no solo lo logró con la caracterización a cargo de Rocco Donna meterse en el Príncipe de la Canción, sino que su voz hizo vibrar no solo dentro del estudio, hasta traspasó la pantalla.

Christian Daniel es José José. Foto: TelevisaUnivision

Como te contamos al principio, Sherlyn fue la ganadora de la noche con el puntaje de los jueces y parte de sus compañeros. Sí fue la que más sorprendió, pero el resto también se lució, y, como lo dijo Víctor Manuelle, la puntuación baja no es porque lo hicieron mal, todos lo hacen tan bien, que le dan los números más altos a quien sobrepasa aún más que el resto.

MIRA LO QUE NOS DIJO SHERLYN ANTES DE INTERPRETAR A CAMILO:

