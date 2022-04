Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los artistas no callarse a través de un video en el Grammy 2002

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En principio se creyó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aparecería el domingo pasado en la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Sin embargo, eso no sucedió sino hoy en los premios Grammy 2022 durante una grabación que proyectaron en la ceremonia y donde el mandatario pidió a los artistas no callarse.

En medio del conflicto global que se vive entre Rusia y Ucrania, el presidente de este último, Volodymyr Zelensky apareció en un video pregrabado durante la ceremonia del Grammy 2022 celebrado en la ciudad de Las Vegas. Casi un minuto y tomó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para permitirle al dirigente, quien también se dedicó un tiempo al medio artístico, enviara un mensaje en medio del conflicto en que se encuentra su país en este momento. Activar subtítulos en español.

“¿Qué es lo más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada… Nuestros músicos utilizan chalecos antibalas en vez de esmóquines. Ellos les cantan a los heridos en los hospitales, incluso a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música llegará de cualquier manera.. En nuestra tierra estamos peleando contra Rusia, que trae un horrible silencio con sus bombas. La muerte silenciosa. Llenen el silencio con su música… Apóyenos de la forma que puedan, pero no con silencio. Y la paz vendrá… Los ciudadanos ucranianos sueñan con vivir y ser libres, libres como ustedes en el escenario de los Grammy”, fueron parte de las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y en el cual pide a los artistas a no quedarse callados.

Inmediatamente después apareció John Legend, quien tocó en al piano y cantó la canción “Free“. Sin duda la Academia del Grammy dejó claro el apoyo incondicional al presidente de Ucrania y a todos los ciudadanos, quienes hoy viven uno de los conflictos más importantes de su historia. View this post on Instagram A post shared by John Legend (@johnlegend)

