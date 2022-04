“Estoy listo para jugar”: Tiger Woods confirmó su regreso al golf 14 meses después de su grave accidente automovilístico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una gran noticia sacude al mundo del golf, pues este martes Tiger Woods confirmó que espera competir a partir de este jueves en el Masters de Augusta, 14 meses después de que sufriera un fuerte accidente automovilístico.

Aunque muchos pensaron que el siniestro registrado en febrero del 2021 pondría fin a la carrera del golfista estadounidense, quedó en evidencia que no es así, pues al parecer está 100% recuperado y listo para competir.

🚨 AHORA 🚨



¡TIGER WOODS CONFIRMA SU REGRESO AL GOLF EN #themasters! 😍⛳ pic.twitter.com/8xBxsjgbCj — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) April 5, 2022

En una conferencia de prensa realizada en Augusta, Georgia, Woods manifestó que cree que va a jugar el torneo que se llevará a cabo desde el jueves hasta el domingo, y ya inició todos los preparativos.

Justamente ya lleva varios días entrenando en Augusta. De hecho, aseguró que planea “jugar nueve hoyos” el miércoles para entrar en fogeo de cara a la competencia del Masters.

Tiger Woods believes he can win a sixth Green Jacket this week. #themasters pic.twitter.com/WHjD4BcOcx — The Masters (@TheMasters) April 5, 2022

“Me encanta competir y siento que si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me vas a ver allí. No me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo”, indicó a los medios.

Vale destacar que Woods sufrió fracturas de peroné y tibia de la pierna derecha. Además de lesiones en los huesos del tobillo y el pie. Ante su estado de salud fue recluido en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles.

Durante la rueda de prensa también dijo que competir en el Masters este año es un reto distinto a los otros que ha enfrentado durante su carrera.

