Ancelotti: “Benzema cada día es mejor, como el vino”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, halagó a Karim Benzema, autor de tres goles en Stamford Bridge que le dieron la victoria 3-1 a los merengues, y dijo que el francés “cada día es mejor, como el vino”.

“Benzema cada día es mejor, como el vino. Cada día tiene más liderazgo, se siente más importante en el equipo. Esto es lo que marca la diferencia en él. Tiene más personalidad sabe que es un jugador mucho más importante. Tiene un comportamiento ejemplar”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Chelsea 0-2 Benzema



Real Madrid's hero ✨ pic.twitter.com/m92d9p1NuO — B/R Football (@brfootball) April 6, 2022

“El coraje ha sido lo más importante del día de hoy. Hemos salido muy bien desde atrás. Hemos atacado muy bien, Vinícius era muy peligroso, Karim también, se han combinado muy bien. Hemos jugado con el mismo sistema que siempre, pero he puesto a Valverde para fijar al carrilero izquierdo y tener a Carvajal más por el interior”, explicó el italiano.

Mientras que Thomas Tuchel, en la rueda de prensa anterior, descartó que la eliminatoria esté viva, Ancelotti fue mucho más cauto.

“Es evidente que hay ventaja, pero la eliminatoria está abierta. Que no haya valor doble de los goles le da ventaja al Chelsea. Les respetamos mucho, esta vez el Madrid ha sido mejor, pero hay otro partido en el que puede pasar de todo. Hemos jugado un muy buen partido, con coraje, con personalidad. Claro que queremos plantear el mismo partido en la vuelta. Hemos cogido ventaja, nada más”.

➤ Hat-trick ante el PSG en octavos de final.

➤ Hat-trick ante el Chelsea en cuartos de final.



El mundo del fútbol a tus pies, @Benzema.



LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/9L6Kdmum1Z — Invictos (@InvictosSomos) April 6, 2022

El italiano llegó este mismo miércoles a Londres, después de superar el covid, y en rueda de prensa apuntó que ha estado bien durante estos días y que apenas ha tenido síntomas.

“Me encuentro bien, he pasado el covid bien, no he tenido prácticamente síntomas. Afortunadamente he dejado al equipo, he vuelto y he visto a un equipo fantástico”.

Sobre los jugadores que acabaron el partido tocados, Ancelotti matizó que Eder Militao recibió un golpe en la primera parte y no pudo seguir, pero que no parece grave. Sobre Fede Valverde, subrayó que solo estaba cansado.

