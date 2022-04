Chicharito le mandó un contundente mensaje a Carlos Vela: duelo de mexicanos para conocer al “Rey” de Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Javier Hernández está comenzando a tener una gran regularidad en el fútbol de Estados Unidos. Los 17 goles de la campaña anterior no son producto de la casualidad. En esta nueva temporada de la MLS, Chicharito ha marcado 4 goles en 5 partidos y buscará aumentar su racha goleadora ante Los Ángeles FC que tendrá como líder a Carlos Vela.

Chicharito y el “Bombardero” jugaron juntos por muchos años dentro de la selección mexicana. Hoy el destino los colocó como las máximas figuras de la ciudad de Los Ángeles y ambos buscarán el título de “Rey” en el Clásico del Tráfico. A pesar del cariño que tiene Chicharito por Vela, el ex Real Madrid reconoció que dentro de la cancha la situación cambiará por completo.

“Uno siempre quiere enfrentarse y ponerse a la competencia de los mejores jugadores en todas las ligas en las que estás. Carlos es uno de ellos y va a ser muy bonito. Yo lo quiero mucho, pero cuando el pitazo inicial se dé, para mí es un desconocido, un jugador más de LAFC y vamos hacerlo de la mejor manera nosotros para tratar de contrarrestarlo a él, porque sabemos que es un arma muy poderosa para ellos”, sentenció Javier Hernández previo al partido.

🗣️ "Yo quiero mucho a Carlos Vela" @CH14_



🤩 Chicharito reveló que quiere enfrentar a los mejores de cada liga y @11carlosV es uno de ellos

💪 Aseguró que al pitazo inicial, se olvidan las amistades. pic.twitter.com/fcCDz4Zi1O — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 7, 2022

Chicharito y Carlos Vela con un inicio demoledor en Estados Unidos

Curiosamente, ambos delanteros llegan en igualdad de condiciones a este Clásico del Tráfico. Chicharito y el “Bombardero” acumulan cuatro goles en cinco encuentros. Los mexicanos se ubican muy arriba en la tabla de goleadores de la MLS y buscarán darle un nuevo triunfo a sus respectivos equipos para que asciendan y marquen la pauta en la tabla: LA Galaxy (3), LAFC (1).

“Es algo muy bonito, porque las carreras, las vidas, las decisiones son muy distintas en las que hemos tomado los dos, pero eso es lo más bonito, que los dos hemos logrado nuestros sueños“, reconoció Hernández. Carlos Vela for #LAFC and Chicharito for #LAGalaxy heading into El Tráfico:



Perfectly balanced, as all things should be ☯️ pic.twitter.com/YbIVinFRN5— 110 Football (@110football) April 3, 2022

El partido se desarrollará este sábado 9 de abril y tendrá lugar en el Dignity Health Tennis Center a las 19:30 horas (ET).

