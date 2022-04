Chicharito cae en el desprecio de Cuauhtémoc Blanco: Javier Hernández se queda sin aliados para Qatar 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de que Javier Hernández no estuvo presente en el Octagonal de Concacaf, los aficionados gritaron en el Estadio Azteca pidiendo su convocatoria. Chicharito es aclamado para que asista a Qatar 2022, pero hay quienes creen que el atacante mexicano ya no tiene madera útil para El Tri: uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco.

Un histórico como Hugo Sánchez seleccionó a Javier Hernández entre los delanteros que deberían ser convocados por México al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, “Cuauh” fue igual de tajante, pero al emitir su negativa a la presencia de Chicharito entre los seleccionados.

“Yo en lo profesional no lo llevaría, porque si fuera entrenador no. Porque no quiero. Me llevo bien con él, pero no. La MLS crece mucho, pero no está al nivel. Para mí ya no le da”, sentenció el ex futbolista mexicano en ESPN.

Ni Raúl Jiménez, ni Funes Mori…



Ante la falta de contundencia, hay que llamarlo. Que se acaben los rencores. El máximo goleador tiene que ir a Qatar.



Ya sabe anotar en Mundiales y vive un gran presente.



Chicharito Hernández debe volver a la Selección Mexicana. pic.twitter.com/WsfzmEad4W — Helio H (@heliodoroh) March 31, 2022

Javier Hernández marcó 17 goles en la última temporada de la MLS. En el torneo actual ya lleva un par de goles en 4 partidos. Sin embargo, el atacante de Los Ángeles Galaxy debe cargar a su espalda el peso de los que subestiman del fútbol de Estados Unidos.

Chicharito no debe ir, pero no hay delanteros en El Tri

Cuauhtémoc Blanco fue muy tajante al opinar que dejaría fuera a Javier Hernández a pesar de su relación con el gol. Pero al mismo tiempo el ex futbolista reconoció que los actuales delanteros de la selección mexicana no pasan por un buen momento, rendimiento que deben cambiar para la Copa del Mundo. Bajo estas circunstancias, ¿por qué no darle la oportunidad a Hernández?

“Ojalá los delanteros se pongan las pilas. Son grandes jugadores, pero el Mundial es otro boleto. No están pasando por un buen momento, pero son cuestiones de futbolistas. Ojalá se pongan pilas y no pongan pretextos. Hay que tener mentalidad y pantalones”, concluyó. Además de Raúl Jiménez, ¿Quién sería el ‘9’ ideal para el Mundial de Qatar?



🔀 Funes Mori

❤️ Chicharito



Si ninguno de los dos te convence, comenta a quien te gustaría ver… pic.twitter.com/13dcCgW3EB— Tony Vachi🏆 (@Tonyvachi) March 31, 2022

