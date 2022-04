Cómo deshacerte de las cosas que no necesitas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las separaciones nunca son fáciles, ni siquiera cuando se trata de separarse de las cosas de tu casa. Esta semana compartiré consejos sobre cómo deshacerte amistosamente de las cosas que nunca usas, para que no haya remordimientos. También en este artículo: Cómo aprovechar al máximo el tanque de gasolina, y ¿sabes cuántas veces se muda en promedio una persona a lo largo de su vida?

“Déjalo ir”

Hace unos años, una amiga que me visitó por primera vez en Nueva York se quedó maravillada con mi apartamento. No porque fuera espacioso o bonito (no era ninguna de las dos cosas), sino por las pocas cosas que tenía. “¿Te acabas de mudar a este lugar?”, me preguntó, un poco confundida.

“No”, le dije, con un sentimiento entre de vergüenza y orgullo. “Llevo tres años viviendo aquí”.

Decir que me gusta que mis cosas estén ordenadas sería quedarse corto. Uno de mis mayores placeres es podar mis pertenencias como si fueran hojas muertas. El subidón de endorfinas que sienten algunas personas al comprarse ropa nueva o un aparato tecnológico, lo siento yo al sacar de los rincones oscuros de mi casa las cosas que no uso.

Para los que quieran despejar y limpiar su entorno esta primavera pero no sepan cómo empezar, aquí hay algunos pasos a seguir, según los redactores y editores de CR que han informado sobre el tema.

Paso 1: ¿Se queda o se va?

Si te sientes paralizado ante la duda de si debes tirar algo, hazte primero estas preguntas, dice Kevin Doyle, editor de la sección de negocios de CR, cuyos reportajes sobre cómo deshacerte de las cosas de tu casa lo han impulsado a dejar de conservar objetos que tenía guardos por demasiado tiempo sin una buena razón.

¿Realmente lo necesitas? Si no lo usas ahora, ¿lo querrás dentro de cinco o 10 años? Seamos realistas. Cualquiera que haya dicho alguna vez: “Ah, pero podría usarlo en este escenario X en el futuro”, se está mintiendo a sí mismo. Incluida la relación actual.

¿Puedes reemplazarlo fácilmente? En caso de duda, ten en cuenta la regla de los 20/20 minutos recomendada por la organizadora profesional Amanda Scudder: Si está dentro de tu presupuesto, algo que cueste $20 o menos y que tardes 20 minutos o menos en reemplazarlo, seguramente puede ser eliminado, si estás pensando en tirarlo.

Si todavía te cuesta desprenderte de algo, éste es el mejor consejo que Kevin dice haber obtenido al entrevistar a múltiples expertos en organización: Cuantas menos cosas tengas, más las valorarás.

Paso 2: No, gracias, el que sigue

Una vez que decidas deshacerte de algo, hay tres formas de decir adiós: Vender, donar o desechar.

No subestimes las cosas que puedes vender. Por muy usado que esté un electrodoméstico o un mueble, es probable que alguien esté dispuesto a comprarlo. Hazle caso a mi amigo, que pudo vender un sofá lleno de manchas de mascotas por $60 en Facebook Marketplace.

Pero ten en cuenta el tiempo y la energía que te demandará venderlo. Por ejemplo, si tienes que deshacerte de tus libros, no hagas lo que yo hice, que fue cargar más de 20 libros en un viaje de 50 minutos en metro hasta una librería que me pagó $12 por el esfuerzo. En comparación con otros artículos, los libros son difíciles de vender, y es mejor que los dones a tu biblioteca local o a organizaciones que aceptan libros usados.

Si no tienes mucho tiempo, donar puede ser la mejor opción. Si quieres donar a organizaciones benéficas, asegúrate de que los artículos estén limpios, sean seguros y estén en buen estado. Y si quieres donar a tu comunidad local, considera grupos como la Red Freecycle y el Buy Nothing Project, dice Kevin.

Asegúrate de que tiras las cosas correctamente. No todos los objetos deben tirarse a la basura. Earth911 cuenta con una amplia base de datos que te indica los programas más cercanos que recogen residuos peligrosos del hogar, y el programa de eliminación responsable de electrodomésticos de la Agencia de Protección Ambiental ofrece una lista de grupos que recogen y reciclan electrodomésticos de refrigeración como congeladores, refrigeradores y aparatos de aire acondicionado de ventana.

Paso 3: Estoy listo para la limpieza

Despejar la casa no consiste sólo en tirar cosas. También consiste en organizar tu espacio para que luzca menos desordenado.

Puedes seguir estas pautas generales a la hora de organizar tu casa, dice Anna Kocharian, una editora de la sección de compras de CR que ha informado sobre la organización del hogar y el diseño de interiores durante los últimos ocho años.

Concéntrate en las zonas problemáticas de tu casa. Un buen ejercicio es buscar en tu casa zonas que parezcan estar saturadas de cachivaches u objetos que no pertenecen a ese lugar.

Una vez que lo hagas, busca soluciones prácticas de almacenamiento que te funcionen. Evita cualquier método que sepas que te va a costar mantener. Por ejemplo, si tu entrada no tiene armario, tus abrigos, zapatos y bolsos podrían terminar desperdigados por toda la casa. En lugar de buscar diferentes sitios para guardar todo eso en otras habitaciones, puedes conseguir un perchero de entrada o un sistema de estantes para poner junto a la puerta, que es una solución más fácil y pragmática para reducir el desorden.

Despeja primero, antes de comprar cajas y cestas de almacenamiento. Si despejas y ordenas tu espacio antes de comprar cajas de almacenamiento, es posible que no necesites tantas como habías previsto.

