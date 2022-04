Eugenio Derbez confirma que está vetado en Televisa y comparte cuál es la razón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eugenio Derbez causó revuelo tras confirmar que fue vetado por Televisa, empresa en la que inició su carrera como actor y en la que cosechó grandes éxitos formando parte de importantes programas de la barra de comedia.

Fue a través de su cuenta de Twitter, en donde el actor de Hollywood habló abiertamente sobre la orden de veto que tiene en la televisora que lo vio nacer artísticamente, misma en la que protagonizó y produjo importantes programas cómicos como ‘XHDRBZ’ y la ‘La Familia P. Luche’, entre otros.

En el mensaje publicado la tarde del pasado 6 de abril, el mexicano aseguró que era mentira que fue ‘silenciado’ por otorgar entrevistas a la televisora de la competencia.

“Oigan he estalo leyendo muchas notas que me han llegado donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca, eso es falso“, dijo en el breve video.

Asimismo, explicó que siempre ha dado entrevistas a dicha televisora, por lo que esta no era la razón.

“Yo llevo dando entrevistas a TV azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso, o sea que ese no es el motivo“, dijo.

Agregó que no ha tenido oportunidad de aclarar el punto porque nadie se lo había preguntado, pero sin dar más explicaciones destacó que su veto no se debe a dar entrevistas a los diferentes medios de comunicación.

“También dicen que no he aclarado el punto, no lo aclaré porque nadie me ha preguntado, nadie me preguntó. Todo el mundo asumió que era porque le di una entrevista en TV Azteca cosa que he dado toda mi vida, no, no fue por eso“, puntualizó.

Para finalizar, Eugenio destacó que la respuesta es muy clara, por lo que pidió a sus fanáticos sacar sus propias conclusiones.

“La razón no se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia, piénsenle”. Eugenio Derbez

La primera vez que el actor mexicano habló sobre su veto en Televisa fue durante la premier de la película que produjo “¿Y cómo es él?”, en donde fue cuestionado respecto a diversos temas, entre ellos la controversia generada luego de alzar la voz en contra del Tren Maya, en donde reveló que ha recibido muchos castigos, entre ellos el veto.

“He recibido muchas amenazas, muchos insultos, me han vetado. ¡Ah mira!, no está la empresa que me vetó, entonces pues con razón“, expresó,

A lo que una reportera de TV Azteca le preguntó: “Pero es donde iniciaste”, y no dudó en afirmar: “Sí, pero estoy vetado“.

Aunque también destacó que ya no le afecta, pero ha llamado su atención que lo mandaran a callar de esta manera.

“No, ay por Dios (no me duele). Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, respondió ante la cámara de De La Rosa TV.

También te podría interesar:

–Eugenio Derbez niega haber dicho que Matamoros es un pueblo: “No soy tan ignorante”

–VIDEO: Eugenio Derbez y Omar Chaparro se agarran a cachetadas en plena alfombra roja

–Alessandra Rosaldo revela el verdadero motivo por el que no acompañó a Eugenio Derbez a los Oscar 2022