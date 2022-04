Familia de Maradona reclama que la camiseta de la subasta de la ‘Mano de Dios’ no es real

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La camisa que de la selección argentina que usó Diego Maradona en el Mundial de 1986 contra Inglaterra se ha convertido en objeto de polémica luego de que será subastada por la casa Sotheby’s por un valor cercano a las £6,000,000 de libras esterlinas (unos $7,843,000 dólares).

Ahora su hija Dalma y la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe afirmaron que la camiseta que subastarán no es la del segundo tiempo del partido, que en tal caso sería del primero y no la de los goles que marcó el astro Maradona, por lo tanto tiene menos valor.

A lo largo de todos estos años, Hodge posó con la camiseta y la usó varias veces para notas periodísticas y para salir en los medios contando su historia. pic.twitter.com/9qtC1wcP05 — Maradona Retro PICS (@MaradonaPICS) April 7, 2022

El jersey que el fallecido futbolista portó en aquel partido disputado en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, el 22 de junio de 1986, en el que vencieron 2-1 a los europeos, ha sido recordado y codiciado por varios seguidores en todo el mundo por las peculiares anotaciones que Maradona hizo contra los ingleses.

El primer gol, llamado “la mano de Dios” surgió luego de ganarle un remate al portero con la mano levantada, y el segundo conocido como “el gol del siglo”, tras una obra de arte, en la que el astro argentino burló a la mitad de los jugadores en un sprint que comenzó desde media cancha hasta llegar al área del portero y también vencerlo. Esa anotación es considerada como la mejor de la historia.

“Conociendo apenas un minuto a mi papá, dijo Dalma, ‘sabés’ que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la ‘cambiás’ porque tampoco ‘sabés’ lo que va a pasar en el segundo. Pero esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre”, remarcó. “Lo sé fehacientemente. Claramente Hodge no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta”, dijo la hija de Maradona.

👕🔟💰 La casa de subastas Sothebys negó la versión de Dalma Maradona y Claudia Villafañe sobre que la camiseta que expusieron no es la de los dos goles a Inglaterra… https://t.co/rjeL2DbiFw — Diario Olé (@DiarioOle) April 7, 2022

Durante varios años la camiseta fue la pieza principal decorativa de la casa de Hodge, en Nottingham, hasta que en 2003 la prestó al Museo Nacional del Fútbol en Manchester. Aunque en varias ocasiones el exfutbolista negó que la pondría en venta, ahora la pieza se encuentra dentro de las oficinas de Sotheby’s, en Londres.

“La camiseta está en buenas condiciones, teniendo en cuenta el uso intenso, la transpiración y la actividad del jugador. Tiene un ligero deshilachado en el dobladillo delantero y manchas menores en todas partes”, se lee en la descripción de la camiseta dentro del sitio web de la casa de subastas.

