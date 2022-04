Manuel Pellegrini desmiente su salida del Betis para ir a Chile y prepara su partido contra Cádiz con Guardado y Lainez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis y de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, desmintió su salida del equipo español para sumarse a la Selección de Chile tras la salida del técnico Martín Lasarte tras el fracaso mundialista, mientras prepara su partido contra el Cádiz en LaLiga.

Siendo el principal candidato para asumir la dirección técnica de Chile para el Mundial 2026, el extécnico del Manchester City y Real Madrid aprovechó la oportunidad para desmarcarse de toda posibilidad de asumir el banquillo chileno, tras unas declaraciones del presidente de la federación chilena (ANFP) Pablo Milad, quien señaló que se le había ofrecido el cargo de seleccionador.

“Lo primero, quiero desmentir que el presidente de la Federación (de Chile) haya hablado con una persona conocida mía diciendo cifras que no corresponden; en segundo lugar, mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho 20 veces, me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones. No es por compararlos sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato aquí hasta 2025, me gusta cumplir mis contratos. Por ese lado no estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional”, comentó Pellegrini.

Planificación para ir a la ‘Champions’

El primer escalón que hay que superar es Cádiz para mantener la ilusión de clasificar a la UEFA Champions League y buscará sacar los tres puntos con la inclusión en la lista de convocados de Andrés Guardado y Diego Lainez.

Por otra parte, Betis también recuperó a Borja Iglesias, Sergio Canales y Nabil Fekir, aunque el ingeniero perdió a Rui Silva y el suspendido William Carvalho.

Por otra parte, Manuel Pellegrini aseguró que otra vía de clasificar a una copa europea es por la vía de la Copa del Rey donde disputarán el título contra el Valencia el próximo 23 de abril. “La mejor manera de preparar la final de Copa es que el equipo tenga un alto rendimiento”, además añadió que el Betis cuenta con “dos caminos para llegar a Europa” y el objetivo se logrará dependiendo del “rendimiento y la madurez de los jugadores”.

El Real Betis se encuentra en la quinta posición a 4 puntos del segundo puesto, donde se ubica el FC Barcelona e igualado en puntos con Atlético de Madrid y Sevilla.

