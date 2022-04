VIDEO: Hijo de Alfredo Adame responde a la pelea de su papá: “Necesita trabajar en su ira”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las opiniones sobre el altercado entre Alfredo Adame y el abogado Carlos Trejo siguen circulando en los medios. El último en dar declaraciones al respecto fue uno de los hijos del conductor, Sebastián Adame.

“Es mi papá, no le deseo mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él”, comentó Sebastián, agregando que su padre ya es mayor y que él apenas tiene 23 años por lo que no puede andar diciéndole más nada al respecto.

En su encuentro con la prensa, el joven confirmó que ni su papá, ni Carlos Trejo son importante en su vida en este instante. “Lo que haga él es su cosa y simplemente no estoy interesado”, expresó Sebastián sobre su padre. Respecto a Carlos Trejo, opinó: “Persigue fantasmas, se creyó la película de “Los cazafantasmas”.

Aseguró que su padre “necesita trabajar en sus problemas de ira” para que no sigan ocurriendo situaciones similares en el futuro. Sin embargo, dejó claro que su padre nunca lo tocó o golpeó.

Sobre la decisión de su padre de desconocerlo públicamente, expresó que le causó mucha tristeza pero que no podía hacer nada, porque era decisión de Alfredo ser o no parte de su vida. “Ya lloré […] y ya lo dejé pasar; no es bueno mantener esos odios, no es bueno cargar con eso”, respondió.

“Si quiere acercarse [su padre], lo va a hacer él. Yo ya no estoy para buscarlo”, expresó sobre la posibilidad de encontrarse nuevamente con Alfredo Adame. “Yo estoy haciendo cosas maravillosas, estoy saliendo solo adelante junto con mi mamá y mis hermanos”, agregó.

