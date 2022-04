Chris Rock no hablará de la bofetada que le dio Will Smith, hasta que le paguen por hacerlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Varias semanas después de haber sido golpeado por Will Smith en la entrega de premios Oscar de finales de marzo, el comediante Chris Rock ha dado señas de cómo se siente, afirmando que no hablará más acerca del momento si no recibe una compensación económica.

De acuerdo con el sitio TMZ -que a su vez cita un artículo del Palm Springs Desert Sun– Rock habría dicho al público de uno de sus shows en vivo en Indio, CA, que no hablará más del tema, presumiblemente hasta que alguien pague una excesiva cantidad. “Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído”, bromeó.

No está claro si la ex estrella del programa de televisión “Saturday Night Live” simplemente estuvo bromeando con sus fans, pero parece que ha tomado el momento con buen humor. A decir por el medio, en los últimos días Chris ha recibido algunas ofertas millonarias de las cadenas de televisión de Estados Unidos por una entrevista exclusiva en la que hable acerca del controvertido momento por el que pasó en la entrega de los premios de la Academia; sin embargo, hasta ahora nada se ha concretado. La noche del pasado 27 de marzo Will Smith golpeó a Chris Rock cuando éste comentó que esperaba ver muy pronto a su esposa Jada Pinkett Smith -quien padece alopecia- protagonizando la secuela de “G.I. Jane”, la película de 1996 para la que Demi Moore se rapó la cabeza.

