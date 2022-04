Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 11 al 17 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 28 de febrero al 3 de abril de 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana verás un incremento importante en tu energía, habías estado muy apagado y desganado, así que aprovecha lo que te brinda el universo esta semana y pon en orden tu salud física, mental y espiritual. Podrías estar dispuesto a cambiar radicalmente tu modo de pensar con respecto a una tradición de años, y quitarte de encima algo que siempre viste como obligación.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Esta semana las cosas tardaran en dar fruto, no desesperes, solo un poco más de tiempo y verás la cosecha. Las crisis y los malos momentos pasan como todo, solo que en este momento tendrás que hacer uso de la paciencia, llegarás a tus metas, pero la energía para tu signo esta semana es lenta. Puedes sentir un poco de tristeza, pero es por lo mismo, por sentir que nada camina y todo esta inmerso en demoras y metas que no se cumplen en los tiempos establecidos.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Resolverás muchos de tus problemas económicos, sentirás que se te quita un gran peso de encima, pero es momento de aprender de errores del pasado y no volver a caer en deudas y mala administración. Mira bien en dónde pones tus ojos y a quién le cuentas tus cosas, no son días propicios para confiar del todo en las personas a las que no conoces muy bien. Semana de ganancias y avances en el amor.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tienes que recobrar el sentido de la organización, empiezas cualquier tipo de cosas y dejas muchas otras sin terminar. Lo único que puedes ocasionar esta semana con tu profundo desorden es quedar mal con quien confió en ti para proyectos y terminar muy estresado, estresada, así que paso a paso, una por una termina cada situación. Tienes toda la energía de esta semana a tu favor para terminar y no quedar mal con nadie, acabarás muy cansado pero el esfuerzo valdrá la pena.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Te has estado preguntando ¿ qué estoy haciendo aquí? Tienes días con esa pregunta dando vueltas en tu cabeza, tienes un sentimiento de no encajar en ningún lugar, ni con nadie, tienes ganas de salir corriendo, aunque no sepas a dónde, pero es momento de controlar esa emoción, trabaja con tu chakra raíz, camina en el pasto sin zapatos, esto te dará arraigo y tranquilidad. Platica con amigos, ellos están dispuestos a estar a tu lado y caminar contigo en esta semana de inestabilidad.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tienes los sentidos muy despiertos, pero el sexto sentido estará a tope dándote las respuestas que tanto quieres emerjan de tu alma, de tu espíritu, esta semana tienes más presentes que nunca a tus guías y guardianes acompañándote en este camino. Tendrás revelaciones en sueños, anota todo lo que sueñes o venga a tu mente y no sepas el por qué de ese pensamiento, anota las sensaciones desconocidas que lleguen a tu cuerpo y no sepas por qué, seguramente, en las próximas semanas todo empiece a encajar mágicamente.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Ten cuidado de no meterte en líos, se cuidadoso de a dónde vas, con quién vas, es importante poner atención y ser precavido, precavida estos días. Aléjate de personas conflictivas. Aprovecha esta semana y acércate a tu familia, te pueden contener y apapachar con verdadero amor y comprensión. No dudes de tus instintos y escúchalos. Días para meditar y conectar con la Divinidad.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tendrás una semana de mucho movimiento, no pararas un segundo, pero cada cosa que hagas, la harás feliz y la concluirás feliz. Si estas pensando en vivir con alguien, son días ideales para la propuesta, te dirán que sí enseguida. Que no se te pase ningún trámite, porque estarás haciendo tantas cosas estos días que se te podría olvidar y tendrías que empezar de nuevo y volverse tedioso y largo el camino.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tienes perfectamente planeada la semana, y eso te dará mucha tranquilidad a pesar de los contratiempos con los que te puedas topar en estos días. Es importante saber en quien pones tu confianza. Esta semana te dará la posibilidad de saber ese secreto que tanto te carcomía, cuando la duda se resuelva el alma se sentirá en paz.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Estos días sentirás como por fin dejas de lado la flojera, la apatía, es importante que trabajes estas dos emociones para poder caminar estos días en calma y equilibrio. Es momento de una buena alineación de chakras, necesitas recobrar el balance y con el balance la tranquilidad que te hace falta desde hace ya muchas semanas.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Las personas a tu alrededor pueden sentir que estas actuando de manera extraña, pero oídos sordos a esas críticas, no permitas que te vuelvan a hacer mella, tu estas haciendo lo correcto para ti, para tu paz interna. Será una semana de gran crecimiento en el hogar, de volver a tener una comunicación fluida y amorosa con los hijos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Ten cuidado de como te estas alimentando, últimamente no has puesto la debida atención a tu dieta y te puede traer malestares estomacales. Semana ideal para retomar el ejercicio y poner atención y cuidados a tu cuerpo físico, cuando el cuerpo físico retome una sana rutina el cuerpo energético se alineará, por ende.

