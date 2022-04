Las venas varicosas y otros problemas de varices pueden ser curados de una forma rápida y asequible

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por varios años Guadalupe López sufrió de dolor excesivo de tobillos. Ella trabajó por mucho tiempo empacando naranjas y hace unos cuatro años se le reventó una vena de un tobillo mientras dormía y tuvo que ser llevada al hospital de emergencia.

“Se me había hecho un agujero como del tamaño de un popote y me lo taparon pero con el tiempo se me hizo una costra y tenía miedo que se cayera y me sangrara nuevamente”, dijo López.

El dolor se fue intensificando con el tiempo y sus tobillos se habían hecho de color oscuro como con moretones. Ella ya no podía estar de pie por largos periodos y si lo hacía comenzaba a sentir ardor en sus tobillos.

Preocupada y adolorida intentó conseguir ayuda con su doctor de cabecera quien la refirió a un especialista el cual le cobraba una cantidad exorbitante y no aceptaba su plan médico.

López estaba desesperada y no podía con tanto dolor. Su hija buscó información en internet y encontró la Advanced Vein Center, una clínica especializada en problemas de las venas.

Lopez dijo que cuando llegaron la atendieron muy bien, le hicieron la cita para su primer procedimiento, el cual fue hace un mes.

Al terminar el procedimiento el doctor certificado en medicina venosa y linfática, Matthew Wise, le dijo que saliera a caminar para ver cómo se sentía.

“Yo no sentía nada de dolor. Primero pensé que era porque te adormece las venas un poquito y que después me iba a regresar el dolor pero no, fue como un milagro, desde entonces mi tobillo no me duele”, aseveró López. “Hasta ahorita estoy tan contenta y le agradezco a Dios que me lo puso en mi camino porque me ayudó tanto”.

La paciente dijo que lo mejor de todo es que el tratamiento le está costando menos de la mitad de lo que le cobraban en el hospital.

“Y allá solo me iban a hacer un tobillo, aquí con el doctor Wise me hicieron los dos. Aparte tengo problemas de venas en una de mis piernas y todo eso me lo están tratando”, aseveró.

Causas y soluciones

El doctor Wise dijo que existe un amplio espectro de enfermedades que causan enfermedades venosas crónicas. Estas pueden ser tan simples como arañas vasculares, venas varicosas—las grandes venas abultadas que sobresalen a través de la piel—o las venas varicosas que no han sido tratadas por muchos años y pueden comenzar a desarrollar trastornos de la piel.

“Las personas con una enfermedad de venas varicosas más avanzada pueden desarrollar hinchazón de la piel que puede causar una hiperpigmentación o una especie de decoloración marrón de la piel”, dijo Wise. “También pueden desarrollar cicatrices, firmeza de la piel y en el peor de los casos la enfermedad más grave que constituye la enfermedad venosa crónica que son las úlceras venosas crónicas, la ulceración de la piel que se forma usualmente en la zona interior de la pierna justo encima del tobillo”.

El doctor Wise dijo que la causa número uno de las venas es hereditaria. Si uno de los padres tiene venas varicosas las mujeres tienen un 62% de posibilidades de desarrollar venas varicosas y los hombres un 25%.

Si ambos padres tienen venas varicosas los hijos tienen un 90% de posibilidades de desarrollar venas varicosas.

“Otros factores de riesgo son la edad avanzada, el embarazo, así que cuantos más embarazos tiene una mujer aumenta el riesgo de venas varicosas con el próximo embarazo”, dijo Wise. “Si tiene un trabajo que requiere estar de pie o sentado durante mucho tiempo y los dos factores de riesgo que se denominan factores de riesgo modificables son el peso corporal y el uso del tabaquismo”.

Wise dijo que la tecnología ha avanzado grandemente y mientras que hace 20 años se tenía que hacer una extensa cirugía en el hospital, con anestesia general y un largo tiempo de recuperación se han descubierto nuevos métodos mínimamente invasivos.

“Así que ahora estos son procedimientos que se pueden realizar en un entorno clínico. No usamos anestesia general, solo usamos anestesia local. Y los pacientes vuelven a sus actividades bastante normales, ya sea ese mismo día o al día siguiente”, explicó el doctor.

Añadió que debido a que la enfermedad venosa es una enfermedad crónica se pueden corregir los problemas que afectan al momento pero puede que regresen las venas en otras partes, dependiendo de los genes, estilo de vida, historial de embarazo, entre otras cosas.

“No es raro que un paciente regrese dos años, tres años o 10 años después con una nueva queja de venas varicosas, pero por lo general no sería el mismo lugar sanado porque estamos cerrando o eliminando ese problema específico cuando llegan a nuestra clínica”, aseguró.

La clínica, localizada en el condado de Orange cuenta con personal que habla español y lo atienden de inmediato. Además, aceptan todos los principales planes de seguros PPO, y ofrecen precios altamente competitivos en paquetes de servicios para pacientes en efectivo, también trabajan con CareCredit para ofrecer varios programas extendidos de cero interés. Para saber más acerca de la clínica Advanced Vein Center visite: https://ocveinmd.com/