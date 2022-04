No hubo pelea: Nacho Ambriz aseguró que es directo y eso molesta a sus jugadores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras el empate entre Toluca y las Chivas de Guadalajara, el técnico Ignacio Ambriz tuvo que explicar sobre las rotaciones que tiene en el equipo con los jóvenes y señaló que no tiene una mala relación con los jugadores de su equipo, aunque enfatizó que no hubo pelea con Óscar Venegas, siendo uno de los futbolistas de mayor jerarquía en el club.

“Nunca me he peleado con un jugador, tengo una forma de ser que es ser directo o franco y eso molesta, me contratan para tomar soluciones y decisiones, me puedo equivocar, las cosas no salían bien, y tuve que tomar decisiones de hacer cambios, tomar a jóvenes que estaban más frescos y con la ilusión de participar y poner su granito de arena“, aseguró Ambriz.

🎥 “Me ha llamado mucho la atención que (dicen) me peleo con los jugadores… nunca me he peleado, simplemente tengo una forma de ser directo y franco. Eso a veces molesta. Pero me contratan para tomar decisiones. Me puedo equivocar”: Ignacio Ambriz. @ASMexico pic.twitter.com/w8wkCIBL2C — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) April 10, 2022

Hace unos días, el Diario Récord había publicado la discusión entre el técnico del Toluca y el jugador Venegas, donde Nacho Ambriz había retado a su dirigido a irse a los golpes, pero el asunto no llegó a mayores por la actuación del resto del plantel.

Todo comenzó tras una práctica donde el colombiano Óscar Venegas había reclamado a uno de los asistentes de Ignacio Ambriz, quien en ese momento del entrenamiento estaba haciendo el trabajo de árbitro. Por su parte, el técnico pidió al jugador que bajara un poco los ánimos y sus reclamos, pero la actitud del fútbolista fue ir directo hacia Ambriz a pelear.

Toluca se encuentra en una situación complicada, pero dentro de los puestos de repechaje para acceder a la Liguilla de la Liga MX.

Te puede interesar

El Chivas en crisis: César Huerta y Antonio Briseño casi se pegan en al terminar partido contra Toluca

¿Se queda sin título en Italia? Napoli y Chucky Lozano complicaron su lucha por el campeonato en la Serie A

Tras el empate de Toluca y Chivas, la continuidad de Marcelo Michel Leaño está comprometida