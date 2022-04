Pepe Aguilar revela qué significan todos los tatuajes que tiene en su cuerpo: “Estoy muy orgulloso”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pepe Aguilar sigue brillando como uno de los exponentes del regional mexicano más importantes de la actualidad, respaldado por una amplia trayectoria que lo ha llevado a ser merecedor del cariño, admiración y respeto de su público. Sin embargo, en años recientes también ha destacado dentro de las redes sociales debido a que en ellas comparte detalles de su vida familiar y personal.

El intérprete de “Prometiste” recurrió a su Vlog de YouTube para hablar de los tatuajes que tiene en el cuerpo, los cuales han provocado la curiosidad de millones de fanáticos, es por ello que decidió hacer un video en el que explica qué significan todos los diseños que ha plasmado en su cuerpo, por los que se ha hecho llamar el “charro tatuado”.

“Trajes de charros vemos, cuerpos tatuados no sabemos” Pepe Aguilar

El hijo menor de Flor Silvestre y Antonio Aguilar confesó que debajo del traje de charro hay otra de sus pasiones: los tatuajes. Y así lo demostró al explicar qué significa cada uno de ellos, empezando por una imagen de la Virgen de Guadalupe que abarca parte de su brazo izquierdo. Aunque destacó que no es religioso, lo eligió porque es un símbolo muy importante para todos los mexicanos y fue realizado en una misma sesión de aproximadamente 8 horas.

“El primer tatuaje que me hicieron fue una Virgen de Guadalupe en mi brazo izquierdo, desde el codo hasta el hombro, todo el brazo. Es una virgen que me tatué hace casi 20 años ya“, dijo.

Debajo de la imagen tiene los nombres de sus cuatro hijos “por orden de aparición”, Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela.

Enseguida habló de uno de los diseños que más le gusta y que fue hecho en memoria de su padre, el gran Antonio Aguilar.

“El segundo tatuaje que me hice fue a mi padre, por la parte interior del brazo tengo a mi padre a caballo. Siempre quise tatuarme un caballo y a mi padre, así que fue la combinación perfecta”, destacó.

Además de compartir un poco de historia de esta expresión artística, Pepe Aguilar reveló que lo que él intenta comunicar es el amor por la tierra y las tradiciones de México.

“Mi tercer tatuaje fue una calavera en estilo americano tradicional. Este es un estilo que me gusta mucho con líneas muy gruesas, colores sólidos y que es muy popular todavía“, añade.

El cuarto “rayón” en su piel pertenece a una de las culturas que más interés le despierta que es la japonesa, pues se trata de un enorme dragón que empieza en su antebrazo y termina en el pectoral realizado, creado en líneas gruesas y colores sólidos.

“Mi cuarto tatuaje es otra cosa totalmente diferente, a lo que llevaba hasta el momento. Me fui al otro lado del mundo, bueno no me fui, pero es del estilo tradicional japonés que quizás sea el que más me gusta. Los dragones siempre me han llamado la atención, Quetzalcóatl es un dragón. Mi cuarto tatuajes es un dragón”, detalla.

“Es un tatuaje que me costó como 25 horas, en tres sesiones y que dolió como no tienen ustedes una idea, pero estoy muy orgulloso de mi dragón. Me encanta verlo”. Pepe Aguilar

Su quinto tatuaje fue realizado en el estilo black and grey (negro y gris), que posa sobre su brazo izquierdo y se trata de Quetzálcoatl.

Hace unos días sorprendió al compartir una fotografía del tatuaje más reciente plasmado en una de sus piernas, el cual se trata de dos peces que abarcan la pantorrilla y que desató comentarios de todo tipo, desde mensajes de admiración y felicitaciones, hasta los que se burlaron de él asegurando que ya no está en edad de presumirlos.

