Posando muy sexy, Belinda se deja abierto el saco para lucir su sostén negro de encaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya en España (un país al que se ha mudado por tiempo indefinido), Belinda se va ganando el cariño del público, pero ahora emocionó a sus fieles fans tras publicar un video en TikTok en el que luce muy sensual. Usando ajustados leggings negros y mientras se prueba un elegante saco que dejó abierto, la cantante dejó ver su atrevido sostén de encaje al posar como toda una modelo.

En otras imágenes que compartió en Instagram la artista de 32 años lució espectacular con un total look negro, usando un conjunto de pantalón y blusa con tiras que dejó al descubierto su espalda. Ella añadió su toque personal con unas gafas oscuras y hasta posó junto a su mascota. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop) View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Todo está listo para el estreno -el 6 de mayo- de la esperada serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, en la que Belinda lleva uno de los roles estelares. En sus redes sociales ella publicó los pósters oficiales y complementó todo con el mensaje “No saben lo que les espera 🦋”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

También te puede interesar:

-Así son las espectaculares mansiones que dejó Belinda para irse a vivir a España

-Al parecer Belinda ya se borró el tatuaje en honor a Christian Nodal