‘La Casa de los Famosos 2’: Ivonne Montero es la tercera estrella confirmada de la temporada

El regreso del reality show más polémico del 2021, ‘La Casa de los Famosos‘, está a la vuelta de la esquina y cada vez son más los detalles que se revelan sobre el elenco que integrará esta segunda temporada. El más reciente de los secretos revelados es la incursión de la actriz y cantante Ivonne Montero, quien asegura estar más que lista para aceptar este reto y hacer caso omiso a las críticas.

Luego de mucho tiempo de espera, el público finalmente obtuvo el nombre de la tercera participante que se une al elenco del esperado reality show de Telemundo. Se trata de la actriz y cantante Ivonne Montero, quien en una entrevista con Jimena Gállego, dejó al descubierto sus expectativas sobre el programa y hasta adelantó cuál será su estrategia.

Durante su charla con la comunicadora, Ivonne Montero reveló que ingresar a este reality supone un desafío no solo a nivel profesional, sino personal: “Es gran reto para mí, creo que me voy a enfrentar a cosas maravillosas y voy a descubrirme en otras”, dijo.

Sin embargo, este proyecto viene acompañado de un trago amargo en su vida privada, pues aseguró que lo más difícil de embarcarse en esta aventura es alejarse de su hija durante un par de meses.

“Está por cumplir 9 años y sin duda va a ser difícil para ella y obviamente más para mí porque somos muy apegadas. Ella me acompaña a mis ensayos, mis funciones, a mis shows… somos de verdad ‘uña y mugre'”, señaló.

Ivonne Montero no descarta la posibilidad de encontrar el amor en ‘La Casa de los Famosos’

Por otro lado, Ivonne Montero fue cuestionada sobre sus expectativas del programa y si estaría dispuesta a abrir su corazón y darle una oportunidad al amor con alguno de los integrantes de la casa. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Al respecto, la intérprete de “La Loba” y “Te felicito” informó que no descarta la posibilidad de enamorarse: “Completamente, sé que va a haber galanes, no he querido saber quiénes son. Quiero llegar sin prejuicios, estrategias… quiero que todo me sorprenda”, reveló.

