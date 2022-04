Conoce el hogar de Luis Caballero: ‘El Potro’ que galopará en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor e influencer mexicano Luis ‘Potro’ Caballero, quien formará parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, nos ha llevado a conocer, por medio de diversas fotografías y videos, algunos rincones de su hogar.

Por lo exhibido en sus materiales, el exparticipante de ‘Acapulco Shore’ nos ha dejado ver que vive en un apartamento dotado de muebles y lámparas antiguas, aunque algunas de las habitaciones ya tienen un toque más moderno.

Cocina

La cocina es semicerrada y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color café y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está conformado por una mesa rectangular de color blanco con seis sillas de tono azul.

Es completado por una lámpara de techo, por un mueble para su vajilla y para algunos artículos decorativos, así como por un corazón colgado en la pared con la leyenda ‘Love’.

Sala de música

En otra ocasión nos mostró una de sus salas, un espacio que suele transformar en una sala de conciertos para rendir tributo a celebridades de la talla de José José, Álvaro Carrillo, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore)

Ahí goza de un sofá modular, de una alfombra de color café, de diversos instrumentos musicales, así como de algunas obras de arte. View this post on Instagram A post shared by Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore)

Recámara principal

La recámara del ex de Michelle Vieth está compuesta por una cama individual con ropa de cama de tono cloro, con fundas grises y cabecera de tono chocolate. @luis_acashore Me sentí culero #ukulele #recommendations #quedateencasa #lacasadelasflores ♬ sonido original – gaylovespaulina

La habitación es completada por dos mesitas de noche de color chocolate, por un clóset con puertas de madera y por diversas fotografías que muestran la gran admiración que siente por Elvis Presley. @luis_acashore Así me lo había imaginado !!! #gotiiish #sientelo #parati #recommendations #quedateencasa #hazmeviral ♬ sonido original – Tik Toker

