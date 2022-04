VIDEO: Alberto Estrella, actor de ‘La Desalmada’, confiesa que lo rechazaron por su apariencia física

Si existe un gran actor mexicano que sabe perfectamente destacar tanto en teatro, cine y televisión, ese sin duda es Alberto Estrella. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el histrión de “La Desalmada”, quien habló sobre cómo la industria del entretenimiento estuvo cerca de cerrarle las puertas por su físico.

Es bien sabido que el físico es importante del mundo del entretenimiento, pues las empresas consideran que es la imagen la que vende sus productos y después el talento. Esto lo sufrió mucho el actor Alberto Estrella, quien reveló que tenía que transformar su cara si quería triunfar en la televisión.

A través de una interesante entre vista para De Primera Mano, el hoy consagrado histrión comentó que al principio de su carrera lo rechazaron por su apariencia; sin embargo, le mencionaron que debía “corregir” ciertos aspectos de su rostro en caso de querer un papel en algún proyecto.

“Eso me pidieron, me dijeron que para yo poder funcionar en la televisión necesitaba yo transformar mi cara. Que veían que mi nariz no funcionaba bien, que necesitaba una barbilla más prominente y también acá querían ponerme no sé qué cosas, querían abrirme más los ojos. Yo les dije, a quien quieren es a otro, no es a mí”

ALBERTO ESTRELLA