‘Chicharito’ rompe el silencio y deja clara su postura con relación a su exclusión de la selección por parte de Gerardo Martino

Foto: Harry How / Getty Images

A pesar de que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, Javier Hernández sigue sin contar para Gerardo Martino, quien reciente mente volvió a recalcar que no cuenta con el Chicharito para la selección. Ante esta negativa, el delantero de LA Galaxy se manifestó y dejó claro su opinión sobre su posible regreso al ‘Tri’.

Hernández aseguró este miércoles que todavía sueña con volver y que seguirá dándolo todo por regresar a la selección e hizo énfasis en que el día que no quiera jugar con el ‘Tri’ se retirará del fútbol, dejando claro que su postura es vestir los colores de México nuevamente.

“Sobre la Selección Mexicana ya saben mi respuesta, no va a cambiar. Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo (de Galaxy). El día que no quiera ir a la Selección me retiraré”, dijo Chicharito en una rueda de prensa organizada por LA Galaxy, dejando claro que su intención es jugar nuevamente con la selección mexicana.

De la misma manera, el delantero mexicano destacó que su familia le ha enseñado que si quieres representar a tu selección debes ser el mejor en tu profesión, por lo que no pierde la esperanza de que Martino reflexione y pueda llamarlo para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A pesar del optimismo de Hernández, la realidad parece no ser muy alentadora para él, ya que días atrás el estratega argentino se mostró tajante al asegurar que el Chicharito no está dentro de la convocatoria de la selección porque el entrenador de turno no lo ha elegido.

Hernández, que en lo que va de temporada lleva 5 goles en 6 partidos con LA Galaxy, no es convocado a la selección desde 2019.

