Lujo y prestaciones: la combinación perfecta de este Lucid Air

Lucid Motors ha revelado la opción más condimentada del Air Grand Touring que recibe el nombre Performance para representarla.

Específicamente se menciona una mecánica constituida por dos impulsores que brindan la tracción total y una potencia combinada de 1065 caballos de fuerza.

Con esta propuesta le tomaría 2,5 segundos acelerar de 0 a 100 km/h y lograría una velocidad máxima de 274 km/h. La autonomía le permitiría recorrer más de 700 kilómetros, específicamente podría realizarlo por unos 717 km.

Por otro lado, ambos respetarán el paquete de baterías de 113 kWh de capacidad y su mecanismo de 900V. Gracias a ello podrá abastecerse con una potencia de carga inusual de 300 kW. Así sólo le tomaría recuperar el 80 por ciento de su carga en 37 minutos.

Más allá de su alto nivel de prestaciones, el lujo y la tecnología forma parte de su interior. Monta el sistema multimedia Lucid UX con pantalla flotante de 34 pulgadas y resolución 5K, los diferentes asistentes de conducción y sistema de sonido Premium.

Por unos 179.000 mil dólares, el Lucid Air Grand Touring Performance podrá formar parte de cualquier garaje. Claro que el objetivo de esta marca norteamericana es el competir con Tesla, su rival más próximo.

