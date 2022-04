MLS vs. Liga MX: “Chicharito” Hernández se reencontrará con las Chivas en el SoFi Stadium y Carlos Vela enfrentará al América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX y la MLS confirmaron este jueves el Leagues Cup Showcase, un cuadrangular que servirá como un pequeño adelanto de la Leagues Cup, la magna competencia que en el 2023 pondrá a competir a los clubes de ambas ligas durante un mes.

El SoFi Stadium, en Inglewood, California, será el recinto donde tendremos este aperitivo, ya que el próximo 3 de agosto se enfrentarán los dos equipos más famosos de la MLS contra los dos de la Liga MX.

La cartelera doble que se llevará a cabo en esa fecha enfrentará al Galaxy de “Chicharito” Hernández contra las Chivas de Guadalajara y al LAFC de Carlos Vela con el América de Memo Ochoa y Jonathan dos Santos.

Antecedentes del LA Galaxy vs. Chivas

El último encuentro de estos equipos fue en el 2007, cuando los rojiblancos derrotaron a los galácticos en el Memorial Coliseum durante la Superliga de ese año. Antes de eso, se enfrentaron en dos ocasiones más y ambas las ganó el equipo estadounidense, la primera en penales en la Copa de Campeones de Concacaf de 1997 y la segunda en un partido amistoso en el Rose Bowl en 1999.

Uno de los atractivos adicionales que tiene este encuentro es que Javier “Chicharito” Hernández se reencontrará con el equipo que lo vio nacer, sólo que ahora como será su rival, algo que no sucedía desde hace 12 años.

“Será muy especial enfrentarme contra mi primer equipo, el equipo que me dio la oportunidad, que me dio todo y lo di todo”



“Son los dos mejores equipos en sus respectivos países. Chivas es el mejor y mas ganador de Liga MX, LA Galaxy de MLS”



Chicharito Hernández pic.twitter.com/3FotoDXlUn — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) April 14, 2022

Antecedentes del LAFC vs. Club América

El LAFC sólo ha enfrentado a las Águilas del América en una ocasión y fue reciente, en diciembre del 2020, cuando con un doblete de su estrella, el mexicano Carlos Vela, y otro tanto de Latif Blessing en tiempo de compensación, derrotaron al conjunto azteca por 3-1 en la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf. ⚫ LAFC 0-1 Club América 🦅



⚽ [46'] Gol de Carlos Vela

⚽ [47'] Gol de Carlos Vela



⚫ LAFC 2-1 Club América 🦅



🔥 One of the #LAFC hallmarks was scoring goals in quick succession. Even more impressive to turn the game around with 10 men, in a #CCL Semifinal. pic.twitter.com/YCEIhYpOzD— Info LAFC (@InfoLafc) December 20, 2021

