Cómo preparar una habitación antes de pintar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los proyectos de pintura son una parte inevitable de ser propietario de una vivienda. Y si eres inquilino, darle un toque de color a las paredes beige del propietario podría ser la mejor manera de personalizar tu espacio. No obstante, pintar implica mucho más que agarrar un pincel y limpiar las paredes. Requiere preparar las superficies que se pintarán para garantizar que estén en una condición óptima.

En lo que respecta a la preparación antes de pintar, resulta útil esforzarse un poco. Cuando termines el proyecto, te alegrarás de haberte tomado ese tiempo extra. La preparación da como resultado una superficie lisa y una cobertura de pintura uniforme. También podría evitar que el trabajo se dañe a causa de la humedad.

A continuación, te contamos los 5 secretos para lograr una excelente preparación antes de pintar. Sigue estos pasos para hacer un trabajo de pintura de primera calidad y obtener el mejor acabado en tus paredes.

Si necesitas ayuda para elegir un tipo de pintura antes de pasar a la etapa de preparación, consulta nuestra guía de compra de pintura para interiores y exteriores y nuestro manual básico sobre cómo elegir el acabado correcto. Para conocer detalles sobre las pinturas más populares del mercado, los miembros de CR pueden consultar nuestras clasificaciones de pintura para interiores.

Secretos para prepararse antes de pintar

Alisa la superficie. Con una espátula de metal, raspa la pintura agrietada o descascarada, y quita las protuberancias, la pintura y los bordes alrededor de los agujeros de los clavos. Suaviza los bordes filosos donde quede pintura vieja lijando suavemente con un papel de lija muy fino.

Rellena los huecos. Aplica un compuesto de masilla ligero y de secado rápido, como Fast ’N Final. Con el dedo pon una pequeña cantidad en los agujeros. (Con una espátula, es más probable que pongas demasiada masilla, dejando grumos). Deja secar y luego alisa con una esponja de fregar de doble cara para limpiar la pared.

Rellena las grietas. Aplica sellador en las grietas o bordes alrededor de las ventanas y usa la punta de un dedo húmedo para recortar y alisar a medida que avanzas.

Quita las telarañas. La pintura necesita una superficie limpia y seca para adherirse. Quita el polvo de los techos, las paredes y las molduras con un plumero que tenga una varilla de extensión. O también puedes cubrir las cerdas de la escoba con una funda de almohada vieja, y hacerlo.

Limpia. Mezcla un detergente de baja espuma, como Spic and Span, en un cubo de agua. (Los detergentes con mucha espuma te dejarán la superficie demasiado resbaladiza). Después, usa una esponja de fregar de doble cara para limpiar y frotar suavemente las imperfecciones, alisando la superficie para que la pintura se adhiera mejor.

Las 5 mejores pinturas para interiores según las pruebas de CR

Para tu próximo proyecto de pintura, te recomendamos estas fórmulas destacadas, que se enumeran en orden alfabético. Notarás que un par de ellas tienen la certificación Greenguard Gold, lo que significa que emiten niveles más bajos de compuestos orgánicos volátiles (o VOC por sus siglas en inglés) -especialmente formaldehído- que el estándar de la industria. Los VOC son sustancias químicas que pueden pasar fácilmente al aire y afectar tu salud, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Los niveles bajos de VOC -algunas pinturas incluso vienen con una etiqueta de “VOC cero”- son ideales para los proyectos de pintura en interiores.

Cómo pintar

¿Planeas llevar a cabo algún proyecto de pintura en tu casa? En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, Rico de Paz, experto de Consumer Reports, le muestra al presentador Jack Rico cómo dar a las paredes una mano de pintura perfecta.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.