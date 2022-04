‘Con muchas ganas y sin miedo’, hispana busca ser la congresista más joven por nuevo distrito de LA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nicole López, hija y nieta de inmigrantes mexicanos, busca convertirse en la congresista más joven del país, en representación del nuevo distrito 42 que abarca el sureste de Los Ángeles, ciudades predominantemente latinas y de clase trabajadora como Bell, Cudahy, Maywood, Bell Gardens, Downey, Bellflower, Lakewood, y Long Beach.

De ser elegida, a los 27 años, Nicole sería la mujer más joven electa al Congreso.

“El nuevo distrito 42 merece una representación que entienda sus preocupaciones; y que vea por su comunidad”, dice en entrevista con La Opinión.

De verdad – dice- es triste y frustrante que la gente no conozca a sus congresistas.

Nicole López en campaña por un asiento en el Congreso de EE UU. (Cortesía Nicole López)

Nicole creció en las comunidades de Huntington Park y Downey. Estudió sociología y políticas y estudios de mujeres.

“Durante la pandemia, como muchas familias, mi familia sufrió mucho, casi perdimos nuestro negocio de autobuses Fronteras del Norte que hemos tenido por 27 años”, dice.

Y recuerda que fue su abuelo, quien vino de bracero a este país, el fundador de la compañía de transporte, de la que vive toda la familia.

“Covid trajo muchas restricciones para viajar. Fue muy estresante sacar adelante el negocio. Vivíamos con el miedo de que mi hermano, quien trabajaba en persona, se pudiera enfermar”.

Pero también temían por su papá, que sufre de diabetes.

“Qué iba a pasar con mi papá si se enfermaba. Esas mismas historias de preocupación, las tenía la gente de la comunidad. No podían pagar la renta, no podían ir a la escuela, muchos no tenían acceso a Internet”.

Nicole López dice que es tiempo de tener un congresista que escuche a la comunidad. (Cortesía Nicole López)

Dice que cuando ella le preguntaba a la gente, si ya habían hablado con su congresista, le respondían que no sabían quién era y si le podían llamar.

Nicole cuenta que ella siempre ha estado muy involucrada con la comunidad, y la conocen muy bien.

“Desde niña le escribía cartas a los presidentes y siento que saqué mucho de la pasión de mi abuelo por contribuir con la comunidad. Él ayudó a arreglar la plaza y el templo de su pueblo en Michoacán, México”.

Desde 2019, Nicole participa en Supermayority, una organización dedicada a preparar a las mujeres latinas y afroamericanas para que sean líderes y puedan votar.

Por eso – asegura- no le intimida tener como rivales políticos, a candidatos por el distrito 42, a gente como el alcalde de Long Beach, Robert García y a la asambleísta demócrata de Bell Gardens, Cristina García, que ya tienen un nombre y una carrera en la política.

“De ninguna manera. Por eso escogí como eslogan de mi campaña, la frase ‘con ganas y sin miedo’. Mi abuelito Roberto López, quien murió en 2012, siempre nos decía que había que hacer las cosas ‘con muchas ganas’. Así que estamos haciendo esta campaña sin miedo a competir con gente muy poderosa como mis contrincantes”.

Nicole López se define como una demócrata progresista, admiradora de la congresista Alexandria Ocasio Cortez. (Cortesía Nicole López)

Nicole dice que a la hora de votar, la gente no entiende quién tiene más dinero ni cuánto tiempo lleva de carrera política.

“Lo que les importa es si estás con ellos. Cuando he ido a hablar con la Unión de Vecinas de Bell Gardens, me dicen que no conocen al alcalde de Long Beach ni sus políticas”.

La joven candidata demócrata identificada como progresista, dice que su campaña la está haciendo hablando con la gente.

“Para mí, el mayor respaldo es de la gente no de quienes tiene mucho dinero o de los líderes de la clase dirigente (el establishment)”.

Comenta que candidatos como Robert y Cristina García buscan ir al Congreso para avanzar en sus carreras políticas, pero son personajes que no están presentes en las comunidades y los electores sienten que no los toman en serio.

“Quisiera tener la oportunidad de tener un debate con ellos para hablar de los temas importantes de la comunidad”.

Los temas a los que daría prioridad como congresista serían: la reforma migratoria, la cancelación de préstamos estudiantiles y el aumento del sueldo.

“Los trabajadores están muy preocupados por la renta, especialmente en nuestras comunidades; y están sufriendo, entre pagar la renta y comprar para comer”.

Pero también – dice – que otro de sus temas sería dar apoyo a las pequeñas empresas que han sufrido mucho durante la pandemia.

“Muchas familia latinas tienen sus pequeñas empresas; y yo quiero pelear por ellas”.

Cortesía Nicole López.

Si a alguien admira, es a la congresista de Nueva York, Alexandra Ocasio Cortez, quien a la edad de 29 años, se convirtió en la mujer más joven en ser electa al Congreso, al desbancar al jefe de la bancada demócrata Joe Crowley, quien llevaba 10 períodos en el cargo.

“Se necesita de mucho valor para lanzarse a una campaña. La admiro mucho por su coraje y compasión por nuestra comunidad. Me motiva mucho”.

Nicole comenta que a veces, a los jóvenes no los toman en serio como candidatos ni votantes.

“Nuestras preocupaciones no son consideradas cuando hay muchachos que no han cumplido los 18 años y ya quieren ayudar. Mucha gente joven no se siente apoyada y piensa que sus preocupaciones por el medio ambiente, porque el colegio sea más barato o gratis, no son tomadas en cuenta”.

Nicole platica que a partir del lunes 18 de abril estará dedicada 100% a su campaña. “Estaré trabajando de día y de noche”.

Trabajaba de manera virtual en la organización Supermayority.

“Desde las 6 de la mañana hasta 3 de la tarde cada día, y luego empezaba mi campaña”.

Lo que nunca imaginó, es que su cuartel de campaña sería la habitación en la que creció de niña en la casa de sus padres.

“Al principio estaban un poco nerviosos cuando le dije que me iba a lanzar de candidata. Ahora están muy orgullosos de mí”.