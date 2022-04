Alex Alcalá: el mexicano sensación de 16 años y que con 1,55m, caños y fintas bailó al Manchester United en la U17 Generation Adidas Cup [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El joven mexicano Alex Alcalá ha vuelto a maravillar al mundo del fútbol con tan solo 16 años. Lo conocimos hace algunos meses como el Ronaldinho mexicano, y también fue denominado como el nuevo “Messi mexicano”. Él quiere escribir su propia historia, y en la U17 Generation Adidas Cup con el LA Galaxy dio un nuevo paso tras bailar a toda la defensa del Manchester United en los octavos de final del torneo.

Con tan solo 1,55m de estatura, Alcalá aprovecha su velocidad, rapidez, ingenio y calidad para librarse de defensas rivales mucho más altos y fuertes que él. Dos videos del partido ante la filial del conjunto inglés se viralizaron por la técnica y el talento mostrado por el joven talento que nació en Estados Unidos pero que ha representado a México en categorías menores.

¿Un sombrerito y un caño en la misma jugada? No solo lo hace Neymar, Alex Alcalá también lo hace posible. Luego, dribla entre varios defensores hasta rematar -con poca fuerza- hacia el arco, encontrándose con el arquero rival.

Alex Alcala (16) showing some of his skill vs Manchester United U17s 🇲🇽 pic.twitter.com/Q8wds23rlZ — German (@PopOutGerman) April 13, 2022

El último video es especial, más allá de que la jugada no termina en gol. Alcalá dribla con maestría a su defensor, y posteriormente lo deja atrás con otro caño que emocionó al público presente.

Su centro no fue el mejor. Pero la jugada, en líneas generales, es de un talento que se pierde de vista. The cross may not be the best, but 😳 pic.twitter.com/3DQWxuqJeD— German (@PopOutGerman) April 14, 2022

Hace poco más de un año, Alex Alcalá firmó con el LA Galaxy II, equipo en el que se mantendrá hasta que cumpla 18 años, momento en el que se unirá al Manchester City. Existe un preacuerdo entre el conjunto inglés y el futuro miembro de El Tri. ¡Bienvenido al @LAGalaxyII, Alex! 💙🤍💛#LosDos ha fichado al juvenil internacional mexicano @AlexAlcala_05: https://t.co/yiQHK9e6MU pic.twitter.com/GbKeqemnYv— LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) February 16, 2021

Alex Alcalá se lució en este torneo con un gol de tiro libre y una asistencia ante Minnesota United. El LA Galaxy pasó a los octavos de final, pero cayó precisamente ante el Manchester United en la tanda de penales. El título lo definirán la filial de los Tigres de la UANL y el Seattle Sounders.