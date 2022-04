Cómo organizar tu garaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Tantas cosas hay en tu garaje que amenazan con quitarle espacio a tu auto? Tú puedes volver a tomar el control usando las estrategias inteligentes de organización que te proponemos aquí, que han sido seleccionadas por los mejores expertos en organización del país. Ellos han calculado el tiempo que se necesita para cada proyecto y han recomendado cuáles son los materiales que pueden simplificar el trabajo. También encontrarás consejos para organizar los alimentos en un congelador independiente, que a menudo se encuentra en un garaje.

“El primer paso es siempre revisar lo que tienes y decidir lo que ya no necesitas, usas o te gusta”, dice Cary Prince, organizador profesional certificado y miembro de la junta directiva de la National Association of Productivity and Organizing Professionals (Asociación Nacional de Profesionales de la Productividad y la Organización).

Después de eso, edita sin pensar demasiado. Elimina todo lo que no hayas tocado en un año: Tira lo que no sea útil para nadie y haz planes para vender o donar el resto. Te sorprenderá la cantidad de espacio que puedes recuperar encontrando un lugar para cada cosa y manteniéndola en su sitio.

Garaje o depósito saturado de cosas

– Tiempo requerido: 1 día

– Artículos necesarios: Cajas de almacenamiento, canastas o estantes, caja de herramientas, ganchos y/o estanterías

Clasificar y guardar

Agrupa los artículos de almacenamiento en categorías generales como ferretería y herramientas, artículos domésticos, jardinería, deportes y decoraciones festivas. Coloca los artículos más pequeños en cajas o contenedores resistentes y etiquetados (los Weathertight Totes protegen de la humedad y las plagas, y se apilan en orden; $13 en The Container Store) y guárdalos en estanterías de pared como las de Uline, que vienen en varias configuraciones ($205 en Uline).

Organiza por tamaño

Si eres un amante de las manualidades y tienes muchas herramientas de mano, una caja de herramientas clásica con ruedas y varios cajones (un ejemplo: el armario de herramientas de Craftsman 2000, con ruedas y de acero, de 26.5″ de ancho x 34″ de alto, con 5 cajones, $279 en Lowe’s) te permitirá almacenarlas de manera eficiente y tener una mesa de trabajo, dice Prince, fundador de Cary Prince Organizing. Sino puedes instalar un tablero de clavijas (disponible en negocios de materiales para el hogar) en una pared y colgar con ganchos las herramientas. Quita del suelo las herramientas más grandes como palas, rastrillos y escobas, colgándolas con ganchos, o instala un estante para herramientas, como el organizador de herramientas para montar en la pared de Walmann Wallmann ($50 en Amazon), a lo largo de una pared lateral.

Estaciona todos tus rodados

Designa un “espacio de estacionamiento” para los objetos pesados, como los sopladores de nieve y las cortadoras de césped. Cuelga las bicicletas de las vigas, o usa soportes de suelo o de pared como el soporte para bicicletas de Wallmaster ($20 por dos en Amazon). Los objetos como trineos, esquís y tablas de surf son bastante livianos como para colgarlos de una pared lateral junto con otros equipos deportivos.

Congelador vertical u horizontal desbordado

– Tiempo requerido: 1 hora

– Artículos necesarios: Canastas de alambre para congeladores, contenedores transparentes apilables, un marcador permanente

Haz un inventario

Vacía el congelador y tira los alimentos caducados, luego clasifica lo que queda según su tipo: frutas, verduras, carne, postres, pizzas, etc., recomienda Amelia Meena de Appleshine Organization and Design.

Vuelve a guardar estratégicamente

Vuelve a poner cada categoría en los compartimentos o estantes del congelador de acuerdo a la frecuencia con la que los consumes, teniendo en cuenta el tamaño de los artículos. Coloca las cosas que usas habitualmente, como las verduras congeladas o la pizza, donde puedas acceder a ellas rápidamente; los artículos menos usados (pan extra o cortes de carne) no necesitan estar tan a mano.

Vuelve a empaquetar para compactar

“Hay muchos envases que son más grandes de lo necesario”, dice Meena, quien saca los alimentos congelados envueltos individualmente -como pizzas, sándwiches- de sus cajas, escribe las instrucciones de recalentamiento directamente en el plástico con un marcador permanente y los pone en contenedores prácticos de congelador. Ella también junta el contenido de varias cajas (“dos cajas de nuggets de pollo pueden abrirse y volverse a empaquetar en una sola”) y usa bolsas con cierre hermético para congelar las sobras.

Pon una etiqueta y la fecha en cada bolsa, colócalas en posición horizontal para congelarlas, y luego ponlas en posición vertical para guardarlas.

Usa contenedores y cestas

Para un congelador horizontal tipo arcón, coloca contenedores transparentes apilables (como el juego de contenedores de almacenaje de alimentos Lock & Lock Easy Essentials, de 22 piezas, $35 en Home Depot), etiquetados en la parte superior, a lo largo del fondo. Encima de ellos, pon canastas de almacenamiento para congeladores fáciles de levantar (como las Design Ideas Freezer Storage Baskets, $9 en The Container Store) para que puedas buscar fácilmente por “categoría”, dice Meena.

Algunos congeladores tipo arcón, como el mejor valorado en las pruebas de CR que aparecen a continuación, facilitan la vida porque incluyen funciones de almacenamiento inteligentes como contenedores y separadores.

Nota del editor: Este artículo fue publicado también en la edición de mayo de 2022 de la revista Consumer Reports.

