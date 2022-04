La historia de Charles Chaplin: una de las mayores figuras del cine

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Charlie Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en el sur de Londres, sus padres Hannah y Charles Chaplin Sr., eran artistas de music hall. Cuando estos se separaron, Chaplin y su medio hermano Sydney pasaron su infancia en casas de trabajo y casas de caridad después de que su madre fue internada en un asilo en 1903.

A los 10 años, Chaplin se unió a una compañía de bailarines de zuecos llamada The Eight Lancashire Lads. Hicieron una gira por Inglaterra.

Chaplin consiguió papeles en varias obras de teatro y se unió a una compañía burlesca llamada Casey’s Circus. Con su hermano mayor Sydney, también actor, se unió a The Karno Co., un conocido grupo de teatro de comedia y giras de vodevil.

Como miembro del grupo de teatro The Karno Co., Chaplin realizó una gira por los Estados Unidos, donde llamó la atención de New York Motion Picture Co. En 1913, consiguió un contrato con Keystone Film Co. ganando $ 150 por semana.

La primera película protagonizada por Charlie Chaplin fue “Making a Living” en 1914. Con un gran bigote, Chaplin interpretó a un encantador estafador llamado Edgar English.

El personaje de “Little Tramp” de Chaplin apareció por primera vez en la película de 1914 “Kid Auto Races At Venice”. El personaje de Chaplin era un espectador que interrumpía una carrera de karts. La película fue filmada en una carrera real, con los actores improvisando con espectadores reales de la carrera.

Entre los cortos de comedia que Chaplin hizo en 1914, “Twenty Minutes of Love” fue su primer esfuerzo como director. De otra comedia de 1914, “Her Friend the Bandit”, no sobrevive ninguna copia conocida. La película ahora perdida fue protagonizada por Chaplin y Mabel Normand, y también codirigieron.

En “The Tramp”, realizada en 1915 para Essanay Studios y dirigida por Chaplin, su icónica creación comenzó a transformarse en el personaje más familiar que el público conoce bien. El “pequeño vagabundo” se volvió menos bufonesco y se volvió más conmovedor y afectuoso.

Al firmar un contrato de $ 670,000 al año con Mutual Film Company, Chaplin se convirtió en el actor de cine mejor pagado del mundo. Hizo una docena de comedias cortas para Mutual, incluida “The Floorwalker”, la primera película que empleó el chiste de “escaleras corriendo” en el que los actores bajan corriendo una escalera mecánica, o viceversa, y no llegan a ningún lado.

En octubre de 1918, a los 29 años, Chaplin se casó con Mildred Harris, de 16 años, una popular actriz infantil. Tuvieron un hijo en 1919 que vivió solo tres días y se separaron ese mismo año. Cuando se divorciaron en 1920, Harris obtuvo algunas propiedades y un acuerdo de 100.000 dólares.

En su aparición final como el “pequeño vagabundo”, Chaplin hizo la película de 1936 “Tiempos modernos”. La película se considera un comentario sobre el desempleo y la pobreza que enfrentaron millones de personas durante la Gran Depresión.

Mientras viajaba por Londres en 1952, Chaplin se enteró de que los funcionarios de inmigración de EE. UU. No le permitirían regresar a su hogar en Estados Unidos después de haber criticado abiertamente las audiencias del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara y los funcionarios del gobierno sospechaban que tenía simpatías comunistas. Se mudó a la ciudad de Corsier-sur-Vevey en Suiza.

Chaplin murió en Suiza el día de Navidad de 1977 después de sufrir problemas de salud durante varios años.

