Britney Spears admite que está asustada por “tener un bebé en este mundo”

La cantante Britney Spears admitió sentirse asustada por “tener un bebé en este mundo”, a seis días de haber anunciado que espera su tercer hijo, el primero con su prometido Sam Asghari.

La revelación se produjo mientras Britney reflexionaba sobre su primer embarazo de su hijo mayor -Sean Preston-, al que dio la bienvenida en 2006 con su entonces esposo Kevin Federline. Mientras compartía una foto en blanco y negro en la que aparecía arrullando su barriga con un vestido de encaje de seda, la estrella del pop de 40 años expresó sus temores sobre la espera de otro bebé.

La ganadora del Grammy dijo a sus seguidores que tiene “especial” miedo de tener un bebé en este mundo” después de que en los últimos meses se hayan estrenado varios documentales sobre su tutela de 13 años. “Creo que nunca he visto tantos documentales sobre alguien a menos que esté muerto”, escribió en la foto. “Quiero decir, ¿es eso posible? ???? Otra vez Oh, bien, es la perspectiva, saben???”

Spears continuó diciendo que practicará el autocuidado bebiendo la nueva línea de té INBLOOM de Kate Hudson y poniéndose el “mismo vestido” que llevaba hace 16 años. A principios de la semana la cantante reveló su embarazo con una publicación en Instagram, que decía: “Así que me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé”.

Sin embargo, la intérprete de “Baby one more time” confundió a sus fans al añadir en su pie de foto que estaba “un poco embarazada de comida” y que se había hecho una prueba de embarazo tras notar que había ganado peso durante sus vacaciones.

Será el primer hijo para la cantante y su prometido Sam Asghari, ya que ella tiene dos hijos -Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15- de su anterior matrimonio con el bailarín Kevin Federline. Britney se refirió a Sam, de 28 años, como su “esposo” en el post, desatando también los rumores de que la pareja se hubiera casado en secreto.

Por su parte, Sam también confirmó la noticia del embarazo, refiriéndose a la estrella del pop como una “leona” y compartiendo una imagen pintada de dos leones con su cachorro. Él escribió: “El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

