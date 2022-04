El “Piojo” es un felino feliz: Miguel Herrera se deshace en elogios con sus Tigres y asegura que es el “plantel más vasto que ha dirigido”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Miguel Herrera está teniendo un presente muy feliz en los Tigres de la UANL: va líder del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y además cuenta con el plantel más vasto que ha dirigido, según sus propias palabras. En su última rueda de prensa, el “Piojo” se mostró complacido por el equipo con el que cuenta.

“Soñar con un plantel vasto, pues me ha tocado dirigir al América, Monterrey, hoy Tigres, con un plantel muy vasto, el más vasto que me ha tocado dirigir, pero no puedo decir nada del Atlante, Tijuana, el mismo Tecos, entonces contentos y a gusto, el Veracruz me dejó una enseñanza importante, que no todo era para delante y saber ordenarse atrás”, expresó Herrera.

¿EL MÁS VASTO? 😱🚨 pic.twitter.com/R3sK4mePcp — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) April 19, 2022

No obstante, cabe destacar que no es la primera vez que Miguel Herrera se expresa de esta manera. En su pasada etapa con el América señaló lo mismo. De hecho, utilizó las mismas palabras para referirse a su plantel.

Fue en 2018, y no tuvo reparos en confesar que lo hace en cada equipo por el que pasa: “Es el plantel más vasto que he tenido, cada que dirijo a un equipo digo que es el mejor porque para mí lo son en ese momento, pero sin duda alguna este es el más vasto“, contó en aquella oportunidad.

Nota completa 👇🏻https://t.co/YaFsYEP158 pic.twitter.com/o5X379m5YF — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) August 16, 2018

Lo cierto es que este es el momento perfecto para dar dichas declaraciones. Tigres está en la cima del torneo con 32 puntos tras 14 jornadas. Peleará el liderato con Pachuca en las últimas tres jornadas previas a la liguilla.

Pero más allá del liderato, Herrera tendrá la oportunidad de rotar para llegar en la mejor forma posible a la fase final del campeonato. Y piezas no le faltarán para seguir mostrándose competitivo en el terreno de juego.

