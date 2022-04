Ángela Aguilar: ¿Soltera de nuevo? Lo que sabe de su supuesta ruptura con Gussy Lau

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de la polémica filtración de unas fotografías con las que habría quedado confirmada la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, todo parece indicar que su romance llegó a su fin. Por lo menos así lo dejó ver la integrante de la dinastía Aguilar en un reciente encuentro con la prensa. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue hace algunas semanas que la menor de la dinastía Aguilar fue víctima de una tremenda invasión de privacidad al destaparse su relación con el compositor Gussy Lau a través de diversas fotografías filtradas. Recordemos que la diferencia de edades entre ambos famosos generó controversia, pues mientras la joven tiene 18 años, el compositor de su tema Ahí donde me ven tiene 33.

En medio de la ola de ‘dimes y diretes’, Ángela y su padre, Pepe Aguilar, decidieron darse una escapada a territorio europeo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, ahora que su break terminó, la nieta de Antonio Aguilar fue cuestionada sobre la polémica y su respuesta levantó sospechas sobre un posible truene con su enamorado.

Todo ocurrió el pasado domingo 17 de abril en el cierre del Festival Cultural Zacatecas, donde Ángela Aguilar hizo su arribo con total hermetismo y sin entablar conversación con la prensa. Pero, un mensaje emitido desde el escenario sugirió que actualmente se encuentra ‘solterita y sin compromiso‘.

“Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera… algo así“, se le escuchó decir durante su participación en Zacatecas.

Con dichas palabras, la intérprete de “En realidad” echó leña al fuego a los rumores del fin de su relación con Gussy Lau, mismos que iniciaron luego de que José Manuel Figueroa, gran amigo del compositor, dejara entrever que la pareja sufrió una ruptura. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_) View this post on Instagram A post shared by SACM (@sacm_oficial)

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, dijo el hijo de Joan Sebastian en entrevista con Despierta América.

Te puede interesar:

Ángela Aguilar se niega a salir en transmisión en vivo de su hermano y le dice: “Cállate baboso”

Gabriel Soto brinda su apoyo total a Ángela Aguilar tras filtración de fotos: “Eso es un delito”

Angela Aguilar no se detiene por la controversia y publica foto con su “gran amor”